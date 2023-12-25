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المشروعات ترفع النمو غير النفطي إلى 5.2% في 2024

12/25/2023 2:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير اقتصادي حديث أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا خلال العام القادم بنسبة 5.2%، وبنسبة نمو فاقت ما تم تسجيله خلال العام الحالي، والتي بلغت 5.1%. وأشار تقرير حديث حول أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي بالمملكة، والصادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى أنه لا يزال الطلب المحلي في المملكة قويًا جدًا، مدفوعًا بالازدهار في سوق المشروعات والنمو القوي للاستهلاك، ففي أعقاب تباطؤ نسبي شهده الربع الثالث، بدأ الاقتصاد غير النفطي يستعيد وتيرته للنمو مرة أخرى، ويعود ذلك جزئيًا إلى تسارع زيادة إنفاق الحكومة.
الإنفاق الحكومي
وحسب التقرير سيبقى الإنفاق الحكومي قويًا عام 2024، مع اقتراب موعد إنجاز بعض الأهداف المؤقتة لرؤية 2030، متوقعًا انتعاشًا صغيرًا في أسعار النفط العام القادم، وأشارت الحكومة إلى أنها مستعدة لتحمل عجوزات معتدلة في الميزانية خلال الأعوام القليلة القادمة، ومن المرجح أن يوفر صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني المزيد من رؤوس الأموال للمساعدة في ضمان بقاء أهداف مشروعات رؤية 2030 في المسار الصحيح.
رفع الأجور
وأشار التقرير إلى أن النقص في العمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء وارتفاع تكاليف المواد الخام، وشح السيولة، يتسبب في تقييد بعض أنشطة المشروعات، وسيتم تجاوز الاختناقات في العمالة تدريجيًا من خلال رفع الأجور، كما أن انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024 سيقود إلى تحسن أوضاع السيولة إلى حد ما، مع ذلك فإن العدد الهائل من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا يعني زيادة المنافسة على مدخلات الإنتاج الشحيحة، واحتمال تجاوز التكاليف الفعلية التكاليف المقدرة لكل مشروع.
تخفيض إنتاج النفط
ويضيف التقرير أن تحالف أوبك وشركاءها لجأ إلى تعميق تخفيضاته للإنتاج، الآن يفترض أن ينخفض الإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا ابتداءً من يناير 2024، وذلك بناءً على الحصص التي كانت مقررة في يونيو 2023، لكن هذا الخفض الإجمالي المشار إليه يشمل الخفض الذي تطوعت به المملكة، والبالغ 1 مليون برميل يوميًا، والذي تم تمديده إلى الربع الأول من عام 2024، وفي الواقع، مشيرًا إلى أن هذا الخفض سيتم تمديده مرة أخرى حتى النصف الثاني من عام 2024، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المرجح أن ينكمش أكثر في عام 2024.
توزيعات الأرباح
وأشار التقرير إلى أن توزيعات الأرباح ((المرتبطة بالأداء)) من أرامكوتعزز الوضع المالي بفضل إضافة توزيعات الأرباح، حيث إن هذه الأرباح ستساعد على الحد من عجز الميزانية إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم يتقلص العجز إلى أقل.

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