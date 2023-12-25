الفالح: السعودية تستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار بحلول 2030

(MENAFN
- Al Watan) أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة تستهدف استثمارات بـ 3 تريليونات دولار بحلول 2030، كما تسعى لتصبح أكبر مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين النظيف.
وأضاف في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني، أن من المتوقع ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030.
وقال الفالح: "نتطلع إلى نقل الخبرات اليابانية في بناء السفن والاستفادة من الميزات التنافسية في المملكة والبنية التحتية الممتازة في مدينة رأس الخير الصناعية المتخصصة في الصناعات البحرية".
وأشار إلى أن خلال المنتدى سيعلن عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية والياباني.
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