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الفالح: السعودية تستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار بحلول 2030

12/25/2023 2:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة تستهدف استثمارات بـ 3 تريليونات دولار بحلول 2030، كما تسعى لتصبح أكبر مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين النظيف.
وأضاف في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني، أن من المتوقع ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030.
وقال الفالح: "نتطلع إلى نقل الخبرات اليابانية في بناء السفن والاستفادة من الميزات التنافسية في المملكة والبنية التحتية الممتازة في مدينة رأس الخير الصناعية المتخصصة في الصناعات البحرية".
وأشار إلى أن خلال المنتدى سيعلن عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية والياباني.

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