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معرض Big 5 Construct Saudi يعود في نسخته الـ12

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يتوقع أن يحقق قطاع البناء و التشييد في المملكة العربية السعودية نمواً بمعدل سنوي متوسط قدره 4٪ بين عامي 2024 و 2027، مدعوماً بالمبادرات الاستراتيجية التي تركز على التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030 (المصدر: JLL). و تماشياً مع هذا الزخم، يعود أكبر معرض في قطاع البناء و التشييد في المملكة، Big 5 Construct Saudi، في نسخته الثانية عشرة إلى مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في عام 2024، ويتضاعف حجمه وسعته الاستيعابية حيث سيغطي مساحة 70,000 متر

سيجمع الحدث أكثر من 1300 عارض، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 55٪ مقارنة بالعام الماضي، من أكثر من 40 بلد للتواصل مع أكثر من 55000 من المتخصصين في قطاع البناء والتشييد، وسيقام في موقع مشترك مع Big 5 Construct Saudi وجنباً إلى جنب مع أربع فعاليات متخصصة: HVAC R Expo Saudi و FM Expo Saudi و Stone & Surface Saudi و Windows و Doors &Facades Event Saudi.
وقال محمد كازي، نائب الرئيس لفعاليات لإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Construct Saudi: "يتضاعف حجم معرض Big 5 Construct Saudi ليتناسب مع التطورات الهائلة في صناعة البناء والتشييد في المملكة، ويعزز تنوع العروض بمشاركة العارضين المحليين والدوليين الذين يجمعون الأفكار الرائدة والتقنيات المبتكرة والخبرات التي لا مثيل لها".
مع وجود مجموعة قوية من المشاريع بقيمة 2.1 تريليون دولار للسنوات الثماني المقبلة، وفقا لجيري تود، رئيس قسم التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة (المصدر: عرب نيوز)، تقف المملكة العربية السعودية على عتبة حقبة تحولية تتميز بنمو هائل.
و يضيف محمد كازي: "في الوقت الذي فازت فيه المملكة العربية السعودية باستضافة معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034 ، يستمر حدثنا في مد الجسور بين التعاون الدولي حيث يستعد أصحاب المصلحة لتلبية المتطلبات الناشئة عن المشاريع الضخمة والعملاقة الجارية والقادمة بمليارات الدولارات في المملكة".
قطاعات منتجات متنوعة
في إطار سعيه لرسم مستقبل قطاع البناء في المملكة، يستعرض معرض Big 5 Construct Saudi أكثر من 20,000 منتج وخدمة في إطار تسعة قطاعات إنتاجية في عام 2024. وتشمل هذه المباني، والديكورات الداخلية والتشطيبات، ومواد وأدوات البناء، وأمن المباني والتحكم في الوصول، والمباني الذكية، والنمذجة، والمطابخ والحمامات، وآلات المصانع والمركبات، والطاقة الشمسية والهندسة الكهربائية والميكانيكية.
ولدعم قطاع المنتجات، يركز الحدث الذي يستمر أربعة أيام أيضاً على أربعة قطاعات جديدة مثل الخرسانة وتقنيات البناء والصلب والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية، والتي تغطي جنباً إلى جنب مع قطاعات المنتجات الحالية دورة البناء

يستضيف المعرض التجاري هذا العام أجنحة 20 دولة مثل ألمانيا والصين واليونان وإيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وقطر ، مع انضمام مصر والأردن وإسبانيا والهند إلى القائمة لأول مرة. ويضيف محمد كازي بالقول: "مع تزايد الحضور الدولي في معرض Big 5 Construct Saudi الذي يجمع بين اللاعبين البارزين في الصناعة، فإنه يوفر منصة تعاونية لأصحاب المصلحة لبناء شراكات جديدة تعزز نمو قطاع البناء في المملكة".
ويأتي نمو الحضور الدولي أيضاً على خلفية الدعم المحلي القوي لهذا الحدث مع انضمام اللاعبين الرائدين في مجال البناء في البلاد إلى تشكيلة العارضين. وتشمل بعض هذه ، مجموعة الزامل ، وهي شركة متنوعة. البواني ، عملاق المقاولات ؛ سمنان القابضة ، مزود حلول المياه وشركة منتجات البناء (CPC)، المورد الشهير للمنتجات النهائية.
كما تشارك شركة حسين والحسن شاكر وإخوانه، وهي شركة رائدة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، هذا العام وتدعم الحدث بصفتها الراعي الماسي. وتعليقا على مشاركتهم، قال خالد جيز، مدير التسويق: "تتمثل مهمتنا في HH-Shaker في تزويد السوق السعودي بحلول تكييف الهواء عالية الجودة وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة بين المنافسين في صناعتنا. هذا العام، نحن فخورون بالمشاركة في معرض Big 5 Construct جنبا إلى جنب مع شريكنا الموثوق ميديا إيه سي. سنعرض أحدث تقنياتنا الموفرة للطاقة ليتم طرحها في السوق السعودية في عام 2024. ونحن نتطلع إلى حدث ناجح آخر".
كما يدعم معرض HVAC R Expo، كراع بلاتيني، شركة كارير Carrier الأمريكية متعددة الجنسيات لمعدات التدفئة والتهوية و التكييف والتبريد و أنظمة الأمن و الحرائق. وتعليقاً على مشاركة الشركة الرائدة في المعرض، قال سلمان زبيان، مدير عام شركة كارير في المملكة العربية السعودية: "إنها فرصة عظيمة لنا في كارير لنكون جزءاً من معرضي Big 5 Construct Saudi و HVAC R Expo كي نستعرض حلولنا المتطورة والمبتكرة والموثوقة والمستدامة. ونحن نتطلع إلى الانخراط مع قادة الصناعة والخبراء والمهنيين مرة أخرى في هذا الحدث. نحن نؤمن بقوة الابتكار والجودة، ووجودنا في معرض HVAC R Expo هو شهادة على التزامنا بتطوير صناعة البناء والتشييد".
بعض العلامات التجارية الجديدة المعروضة هذا العام هي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات المصنعة لمعدات البناء JCB. شركة SKM لتكييف الهواء ومقرها الإمارات العربية المتحدة. ستانلي آند بلاك ديكر ومقرها الولايات المتحدة ، وهي شركة مصنعة للأدوات والأجهزة الصناعية ؛ Kingspan ، الشركة الرائدة في مجال حلول العزل لغلاف المباني ؛ KNEST ، شركة صب الخرسانة الألومنيوم من الهند ؛ وشركة سفنكس للزجاج، وهي شركة لصناعة الزجاج والسيراميك والخرسانة في مصر.
تعزيز القيادة الفكرية والتعلم العملي
سوف يزخر Big 5 Construct Saudi بفرص التواصل الصناعي التي توفر للحاضرين فرصة لتحقيق أقصى استفادة من أكثر من 60 من محادثات Big 5 المعتمدة من CPD (التطوير المهني المستمر) المجاني. يوفر برنامج المحادثات للمهنيين فرصة لجمع نقاط التطوير المهني المستمر، وهو مطلب على مستوى الصناعة للبناء على المعرفة العملية المطبقة على مهنة البناء.
من قادة البناء إلى المبتكرين والمهندسين المعماريين إلى ممارسي إدارة المشاريع والمرافق بالإضافة إلى التقنيين، ستقدم المحادثات وجبات سريعة ثاقبة تحت 13 مساراً. وتشمل هذه الأعمال الخرسانة، والاستدامة، والابتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي في البناء، واستراتيجيات التعاقد، وإدارة المخاطر والشؤون القانونية، وإزالة الكربون، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC R)، والهندسة المعمارية والتصميم، وإدارة المرافق، وتحديثات المشاريع العملاقة، والمباني الذكية، وإدارة المشاريع والقيادة.
تعرف على الرعاة والشركاء الذين يدعمون معرض Big 5 Construct Saudi والفعاليات المشتركة:
- الماسي الحصري، Big 5 Construct السعودية: شركة الأخوان حسين والحسن غازي شاكر
- الراعي الماسي، معرض الواجهات والأبواب والنوافذ: Schuco
- الراعي البلاتيني، Big 5 Construct Saudi: شركة منتجات البناء القابضة (CPC)
- الراعي البلاتيني، معرض الواجهات والأبواب والنوافذ: شركة الميل الشرق الأوسط (م.د.م.س)
- الراعي البلاتيني، HVAC R Expo Saudi: الناقل
- الرعاة الذهبيون لمعرض HVAC R في السعودية: شركة هاير والجبر السعودية للإلكترونيات
- الراعي الفضي، معرض Big 5 Construct Saudi: مصدر
المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال. تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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