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%71 فرصة هطول أمطار على جدة الثلاثاء والأربعاء

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع خبراء طقس فرصة هطول أمطار بعد الظهر على مدينة جدة الثلاثاء المقبل بـ71%، وأن تبلغ درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، والكبرى 29 درجة.
كما توقع ((طقس السعودية)) أن تكون السماء غائمة جزئيًا الأربعاء، مع احتمالية هبوب عواصف وفرص هطول أمطار، وأن تبلغ درجة الحرارة الصغرى 23 °C، والكبرى 30 °C، والرطوبة 61%.
ومع أنه من المحتم أن يكون طقس الخميس في جدة صافيا طوال اليوم، إلا أن هناك احتمال حدوث عواصف، وستبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 °C، والكبرى 29 °C، والرطوبة 65.6%، بينما ستبلغ نسبة هطول الأمطار 48.4%.
أما الطقس في نهاية الأسبوع الجاري فيتوقع أن يكون صافيا طوال اليوم، مع فرصة ضئيلة لهطول الأمطار بـ16.1% فقط. أما درجة الحرارة الصغرى فستبلغ 24 °C، والكبرى 30 °C، مع رطوبة تبلغ 61%.
وستختتم أيام الأسبوع السبت المقبل بطقس صافٍ طوال اليوم، مع فرصة هطول أمطار تبلغ 12.9% فقط. أما درجة الحرارة فستكون الصغرى 24 °C، والكبرى 30 °C، والرطوبة 62.9%.
وقد شهدت جدة هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي، خاصة السبت.

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