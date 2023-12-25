%71 فرصة هطول أمطار على جدة الثلاثاء والأربعاء

(MENAFN
- Al Watan) توقع خبراء طقس فرصة هطول أمطار بعد الظهر على مدينة جدة الثلاثاء المقبل بـ71%، وأن تبلغ درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، والكبرى 29 درجة.
كما توقع ((طقس السعودية)) أن تكون السماء غائمة جزئيًا الأربعاء، مع احتمالية هبوب عواصف وفرص هطول أمطار، وأن تبلغ درجة الحرارة الصغرى 23 °C، والكبرى 30 °C، والرطوبة 61%.
ومع أنه من المحتم أن يكون طقس الخميس في جدة صافيا طوال اليوم، إلا أن هناك احتمال حدوث عواصف، وستبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 °C، والكبرى 29 °C، والرطوبة 65.6%، بينما ستبلغ نسبة هطول الأمطار 48.4%.
أما الطقس في نهاية الأسبوع الجاري فيتوقع أن يكون صافيا طوال اليوم، مع فرصة ضئيلة لهطول الأمطار بـ16.1% فقط. أما درجة الحرارة الصغرى فستبلغ 24 °C، والكبرى 30 °C، مع رطوبة تبلغ 61%.
وستختتم أيام الأسبوع السبت المقبل بطقس صافٍ طوال اليوم، مع فرصة هطول أمطار تبلغ 12.9% فقط. أما درجة الحرارة فستكون الصغرى 24 °C، والكبرى 30 °C، والرطوبة 62.9%.
وقد شهدت جدة هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي، خاصة السبت.
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