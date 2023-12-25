توافق سعودي - سوري على نشر الاعتدال والوسطية

(MENAFN
- Al Watan) ودع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عبدالستار السيد لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، في ختام الزيارة الرسمية له للمملكة والتي استمرت عدة أيام.
وأعرب آل الشيخ عن سعادته بما تحقق خلال اللقاءات التي جمعته بوزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية من توافق في الرأي على نشر قيم الاعتدال والوسطية ونشر الدين الإسلامي الصحيح، وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعلى ضرورة نشر الاعتدال والوسطية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
من ناحيته، قدم وزير الأوقاف السوري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما شاهده من الجهود الكبيرة التي يقدمانها لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير كل أسباب الطمأنينة والراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد تقوم بعمل كبير لخدمة الحرمين الشريفين وتشهد تطوراً في مختلف المجالات.
MENAFN25122023000089011017ID1107655581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.