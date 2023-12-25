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توافق سعودي - سوري على نشر الاعتدال والوسطية

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) ودع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عبدالستار السيد لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، في ختام الزيارة الرسمية له للمملكة والتي استمرت عدة أيام.
وأعرب آل الشيخ عن سعادته بما تحقق خلال اللقاءات التي جمعته بوزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية من توافق في الرأي على نشر قيم الاعتدال والوسطية ونشر الدين الإسلامي الصحيح، وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعلى ضرورة نشر الاعتدال والوسطية ‏التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
من ناحيته، قدم وزير الأوقاف السوري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما شاهده من الجهود الكبيرة التي يقدمانها لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير كل أسباب الطمأنينة والراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد تقوم بعمل كبير لخدمة الحرمين الشريفين وتشهد تطوراً في مختلف المجالات.

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