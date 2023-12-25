التصويت يلغي فريق عمل توثيق البطولات

(MENAFN
- Al Watan) وافق ممثلو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على المقترح المقدم لإعادة تشكيل فريق عمل مشروع توثيق البطولات المكون من 11 عضوا والذين تم انتخابهم في الاجتماع الثاني، بسبب رغبة بعض الأندية التي تغيرت مجالس إدارتها في ترشيح مرشح آخر.
وأشارت المصادر إلى نية اتحاد القدم تمديد فترة مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، المقرر الإعلان عن نتائجه النهائية في مارس المقبل، على أن يتم منح مهلة الأندية فرصة لإرسال مرشحيها.
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