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التصويت يلغي فريق عمل توثيق البطولات

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق ممثلو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم على المقترح المقدم لإعادة تشكيل فريق عمل مشروع توثيق البطولات المكون من 11 عضوا والذين تم انتخابهم في الاجتماع الثاني، بسبب رغبة بعض الأندية التي تغيرت مجالس إدارتها في ترشيح مرشح آخر.
وأشارت المصادر إلى نية اتحاد القدم تمديد فترة مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، المقرر الإعلان عن نتائجه النهائية في مارس المقبل، على أن يتم منح مهلة الأندية فرصة لإرسال مرشحيها.

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