Tuesday, 26 December 2023 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال كبير آسيا

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الهلال تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، لكأس العالم للأندية 2025، بفارق كبير عن أقرب المنافسين.
واحتل الهلال المركز الأول في تصنيف FIFA بـ97 نقطة، وجاء جيونبوك وأولسان الكوريين الجنوبيين في المركزين الثاني والثالث بـ72 نقطة و62 نقطة على الترتيب، و كاواساكي الياباني في المركز الرابع بـ61 نقطة، ثم الدحيل القطري في المركز السادس بـ53 نقطة، بينما جاء النصر في المركز الثامن بـ49 نقطة.
ويشارك في المونديال 12 فريقا من أوروبا، و4 من إفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية والوسطى، و6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، إضافة إلى ممثل البلد المضيف.
وحتى الآن، ضمنت 3 أندية عربية مشاركتها في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، وهي: الأهلي المصري والوداد المغربي من إفريقيا، والهلال من آسيا.

MENAFN25122023000089011017ID1107655579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث