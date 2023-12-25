الهلال كبير آسيا

(MENAFN
- Al Watan) تصدر الهلال تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، لكأس العالم للأندية 2025، بفارق كبير عن أقرب المنافسين.
واحتل الهلال المركز الأول في تصنيف FIFA بـ97 نقطة، وجاء جيونبوك وأولسان الكوريين الجنوبيين في المركزين الثاني والثالث بـ72 نقطة و62 نقطة على الترتيب، و كاواساكي الياباني في المركز الرابع بـ61 نقطة، ثم الدحيل القطري في المركز السادس بـ53 نقطة، بينما جاء النصر في المركز الثامن بـ49 نقطة.
ويشارك في المونديال 12 فريقا من أوروبا، و4 من إفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية والوسطى، و6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، إضافة إلى ممثل البلد المضيف.
وحتى الآن، ضمنت 3 أندية عربية مشاركتها في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، وهي: الأهلي المصري والوداد المغربي من إفريقيا، والهلال من آسيا.
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