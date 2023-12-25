ذهب الماسية لـ3 أندية

ذهب الماسية لـ3 أندية
التاريخ
12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزين ببطولة المملكة للمبارزة (الجولة الماسية) للعمومي، إذ حقق لاعب الأهلي عادل المطيري ذهبية سلاح السيبر، ونال لاعب الهلال خليفة العميري ذهبية سلاح الابيه، فيما سيطر النصر على المراكز الأولى في سلاح الشيش، حيث حل إبراهيم الهديب أولا، وعبدالملك الأومير ثانيا، ومتعب الرشيد ثالثا.
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