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ذهب الماسية لـ3 أندية

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزين ببطولة المملكة للمبارزة (الجولة الماسية) للعمومي، إذ حقق لاعب الأهلي عادل المطيري ذهبية سلاح السيبر، ونال لاعب الهلال خليفة العميري ذهبية سلاح الابيه، فيما سيطر النصر على المراكز الأولى في سلاح الشيش، حيث حل إبراهيم الهديب أولا، وعبدالملك الأومير ثانيا، ومتعب الرشيد ثالثا.

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