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8 ميداليات عربية للدراجات

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) حصد المنتخب السعودي للدراجات 8 ميداليات ((4 ذهبيات، فضيتين، برونزيتين))، في ختام البطولة العربية لدراجات الطريق. ونال الأخضر الميداليات الذهبية عن طريق منتخب الناشئين، فرق ضد الساعة وفردي عام، والدراج حسين آل صفر في فردي ضد الساعة وفردي عام، وجاءت الفضيتان عن طريق منتخب السيدات في فرق ضد الساعة، وفردي عام، فيما جاءت البرونزيتان عن طريق محمد اليوسف في فردي ضد الساعة، وأمين حيان فردي عام.

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