8 ميداليات عربية للدراجات
التاريخ
12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) حصد المنتخب السعودي للدراجات 8 ميداليات ((4 ذهبيات، فضيتين، برونزيتين))، في ختام البطولة العربية لدراجات الطريق. ونال الأخضر الميداليات الذهبية عن طريق منتخب الناشئين، فرق ضد الساعة وفردي عام، والدراج حسين آل صفر في فردي ضد الساعة وفردي عام، وجاءت الفضيتان عن طريق منتخب السيدات في فرق ضد الساعة، وفردي عام، فيما جاءت البرونزيتان عن طريق محمد اليوسف في فردي ضد الساعة، وأمين حيان فردي عام.
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