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وزير الداخلية القطري يصل إلى الرياض

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز .
كما كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

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