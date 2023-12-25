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التعاون الإسلامي ترحب بخارطة الطريق لدعم السلام في اليمن

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.
وجددت الأمانة العامة للمنظمة التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامى الدائم مع اليمن وشعبه، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية على الحوار البناء للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، يضع حدا لمعاناة الشعب اليمنى، ويمكنه من توجيه جهوده وقدراته نحو استتباب الأمن والاستقرار، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقا لتطلعاته.

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