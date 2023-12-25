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ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 20688 وعمليات المقاومة تتصاعد

12/25/2023 2:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) في وقت تتصاعد فيه عمليات المقاومة، استشهد 264 فلسطينيًا اليوم وأصيب 530 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، في سلسة الغارات والقصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف جميع مناطق قطاع غزة، والمستمر لليوم الـ80 على التوالي.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء العدوان على القطاع ارتفع إلى 20688 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 54566 جريحًا، بينهم نحو 20 ألفًا أصيبوا بإعاقات متنوعة وخطيرة، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 99 من الكوادر الطبية خلال اقتحام المستشفيات.
وبيّنت الصحة الفلسطينية أن 311 من الكوادر الطبية استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان، كما طال القصف 141 مركزًا صحيًا، وتسبب العدوان في خروج 23 مستشفى عن العمل بشكل كامل، وتدمير نحو 100 سيارة إسعاف، مما تسبب بشلل القدرة على إنقاذ الجرحى.

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