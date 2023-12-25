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الجوع والعطش يحاصران 900 ألف طفل في مراكز الإيواء بغزة

12/25/2023 2:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت تقارير صحية وحقوقية فلسطينية في قطاع غزة، أن الجوع والجفاف، يهددان حياة نحو 900 ألف طفل فلسطيني نزحوا لمراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ80 على التوالي.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي يهدد حياة 900 ألف طفل في مراكز الإيواء في قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا طعام ولا دواء، مما يهدد حياة الأجنة، وينذر بكارثة صحية خطيرة على حياة الأمهات.
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن 70% من مرضى الفشل الكلوي في القطاع، يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، موجهة نداء استغاثة للمجتمع الدولي بسرعة نقل نحو 5000 جريح للعلاج خارج مستشفيات القطاع، التي تعاني الانهيار في خدماتها الطبية، بفعل استمرار العدوان.

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