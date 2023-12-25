Tuesday, 26 December 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنارة 85% من شوارع المدينة بالذكاء الاصطناعي

12/25/2023 2:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت هيئة تطوير المدينة المنورة نقلة نوعية في استخدام التقنيات بمشروعات الإنارة من خلال تركيب 82192 وحدة تحكّم بمصابيح الشوارع تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء عبر شبكة LORAWAN المتقدمة، وتغطّي ما نسبته 85% من مساحة الشوارع وميادين المشي في المدينة المنورة.
ويعدّ مشروع إنارة الشوارع الذكية مشروعا مبتكرا، إذ يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة، وأسهم في خفض ما بين 30 و45% من تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى توفير ما بين 25 و30% من تكاليف الصيانة، وتحسين 90% من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.
كما يسهم المشروع في زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال، وتقليل الاحتياج البشري في أعمال الصيانة واستهلاك الطاقة، وزيادة مستوى الأمان، وتحسين جودة الحياة في المدينة المنورة من خلال ضمان وجود إضاءة ملائمة ومستدامة في جميع الأوقات، ما يسمح بممارسة رياضة المشي والتجوّل بشكل آمن للجميع.

MENAFN25122023000089011017ID1107655572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث