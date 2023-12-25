إنارة 85% من شوارع المدينة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) حققت هيئة تطوير المدينة المنورة نقلة نوعية في استخدام التقنيات بمشروعات الإنارة من خلال تركيب 82192 وحدة تحكّم بمصابيح الشوارع تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء عبر شبكة LORAWAN المتقدمة، وتغطّي ما نسبته 85% من مساحة الشوارع وميادين المشي في المدينة المنورة.
ويعدّ مشروع إنارة الشوارع الذكية مشروعا مبتكرا، إذ يهدف إلى استخدام أحدث التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة، وأسهم في خفض ما بين 30 و45% من تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى توفير ما بين 25 و30% من تكاليف الصيانة، وتحسين 90% من سرعة اكتشاف الأعطال بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.
كما يسهم المشروع في زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال، وتقليل الاحتياج البشري في أعمال الصيانة واستهلاك الطاقة، وزيادة مستوى الأمان، وتحسين جودة الحياة في المدينة المنورة من خلال ضمان وجود إضاءة ملائمة ومستدامة في جميع الأوقات، ما يسمح بممارسة رياضة المشي والتجوّل بشكل آمن للجميع.
MENAFN25122023000089011017ID1107655572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.