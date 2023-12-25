بدء التقديم لفني رعاية مرضى

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم على برنامج ((فني رعاية مرضى)) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، المتضمنة أن يكون المتقدم سعوديا الجنسية، وألا يكون طالبا أو موظفا أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا، وأن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ويحمل شهادة بكالوريوس في تخصصات ((الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والفيزياء الطبية، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وعلم حيوان، وعلم نبات، والعلوم الطبية الحيوية))، متضمنا فيها رقم الهوية ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي. وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية ((STEP 52)).
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