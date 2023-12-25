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بدء التقديم لفني رعاية مرضى

12/25/2023 2:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم على برنامج ((فني رعاية مرضى)) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، المتضمنة أن يكون المتقدم سعوديا الجنسية، وألا يكون طالبا أو موظفا أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا، وأن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ويحمل شهادة بكالوريوس في تخصصات ((الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والفيزياء الطبية، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وعلم حيوان، وعلم نبات، والعلوم الطبية الحيوية))، متضمنا فيها رقم الهوية ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي. وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية ((STEP 52)).

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