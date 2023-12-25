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5 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي في أسبوع

12/25/2023 2:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل المسجد النبوي خلال الفترة من 2 إلى 8 من جمادى الثاني لعام 1445، أكثرمن 5 ملايين و274 ألف مصل وزائر.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، حيث كثفت الهيئة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية؛ لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من (532.365) زائرًا للسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى (119.648) مصليًا بالروضة الشريفة. وبينت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استفادة أكثر من (15.275) من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع (31.296) من الهدايا، واستفادة أكثر من (92.702) من خدمة الإرشاد المكاني، و(12.445) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(3.644) مستفيدًا من خدمات المعارض، و(99.916) مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات، و(11.848) مستفيدًا من خدمة المكتبات و(61.899) مستفيدًا من خدمة التنقل، كما وزعت (133.200) عبوة ماء زمزم، و(92.954) وجبة إفطار صائم.

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