Tuesday, 26 December 2023 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية للبشت الحساوي بالهفوف

12/25/2023 2:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي سلط مهرجان البشت الحساوي الضوء على تميز الأحساء في صياغة وحياكة وتطريز البشوت، وتوارث أسرها منذ القدم في إنتاج بشوت بدقة وإتقان عاليين، انطلقت دعوات بتأسيس جمعية متخصصة لـ((البشت الحساوي))، واختيار مدينة الهفوف في الأحساء مقرًا للجمعية لتاريخيتها في إنتاج البشوت.
ملبس عالمي
أشار مهتمون وباحثون وصاغة بشوت في الأحساء لـ((الوطن))، أن الجمعية تسهم في إيجاد سبل استدامة للبشت الحساوي، وإنتاجه بجودة عالية، وتتمثل الاستدامة في: التدريب، وسلاسل الإمداد، وإيجاد منافذ للبيع، والاستفادة منها في منتجات جانبية وإكسسوارات، وآلية مناسبة لتأكيد جودة المنتج مع تسمية خبراء في ذلك، وتوطين الإنتاج، والمساهمة في تنشيط مصانع ومعامل وأسواق البشوت، وتدويله كملبس عالمي قابل للاستخدام من مختلف الشعوب، ونشره ليصبح أحد رموز الثقافة غير المادية في اليونسكو والعالم.
تفرد عالمي
أوضح الباحث في التراث غير المادي، المهندس عبدالله الشايب، أن الأحساء تتميز بكونها تاريخيًا معتمدة على الذات، جعلها تستمر نشطة وحيّة عبر الزمن، واستطاعت تطوير حياكة النسيج، وأقمشة البشت الحساوي، واشتهرت به مدن الهفوف والمبرز والحليلة، وتفردت به عالميًا، مشيرًا إلى أنه امتاز بدقة خياطته وصياغة التطريز، ومكانته العالية، واعتباره ملبسًا للوجاهة والفخر، والملبس الرسمي في المملكة والخليج.
دعم رسمي
أشار الشايب إلى أن الجمعية ستلقى استحسانًا ودعمًا رسميًا وأهليًا، منعكسًا مما نلمسه من وزارات الثقافة، والتجارة، والسياحة، والحرص على تسجيل البشت في الثقافة غير المادية باليونسكو، سيكون داعمًا لكل التوجهات، مبديًا استعداده أن يكون جزءًا من الجمعية في حالة السعي لإنشائها، وتوفير مقرًا شرقي الهفوف لاحتضان الاجتماعات، مضيفًا إلى أن البشت حاليًا هو محل النظر والاهتمام، وأن مهرجان البشت الحساوي في قصر إبراهيم التاريخي بالهفوف لدليل على ذلك، مبينًا أن الجمعية تضم في عضويتها الصاغة، والفنانين، والعاملين، والمحترفين، والتجار، والهواة، ومراكز التدريب.
وأبان الخبير في القطاع الثالث وتأسيس وإدارة الجمعيات، عبدالله السلطان، أن الجمعية ستسهم في الاهتمام بهذه المهنة، وتحافظ على قيمتها النوعية، ومطلوب منها إعادة توطين مهنة صناعة البشت الحساوي، من خلال تشجيع الشباب على العمل في هذا المجال، وفتح منافذ تسويق نوعية، موضحًا أن التفكير في تأسيس مثل هذه الجمعية، هو مساهمة في سد إحدى الفجوات التنموية التي تحتاجها الأحساء، وتتوافق مع توجه رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها ستوفر فرصًا وظيفية واقتصادية في مجال البشت الحساوي، ليكون منتجًا سعوديًا منافسًا يعزز الهوية الوطنية الأحسائية.

MENAFN25122023000089011017ID1107655569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث