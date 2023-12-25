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خطة عمل سعودية قطرية لتسهيل إجراءات السفر في منفذين بريين

12/25/2023 2:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، جلسة مباحثات رسمية اليوم، مع نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.
وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بوزير الداخلية القطري والوفد المرافق له في المملكة. وأكد أن هذا اللقاء يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية.
كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني، يأتي تأكيداً على حرص قيادتي البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وعقب الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد، توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين (سلوى السعودي - أبو سمرة القطري).

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