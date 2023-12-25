مذكرة تعاون بين السعودية واليابان في مجالات التعدين والموارد المعدنية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين، اليوم الاثنين في الرياض، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري، وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين.
وستعمل المذكرة على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية، كما ستفتح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتي ستكون إما محليًا في المملكة العربية السعودية أو في دول ثالثة أخرى وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات، وفق لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
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كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين شركة منارة المعادن السعودية والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC) وهي منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1967، وتمت إعادة هيكلتها في عام 2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة والموارد، بهدف تعزيز الاستثمارات التعاونية في المناجم وإنشاء المشاريع في بلدان ثالثة، مع التركيز على أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655567
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