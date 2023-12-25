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مذكرة تعاون بين السعودية واليابان في مجالات التعدين والموارد المعدنية

12/25/2023 2:11:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين، اليوم الاثنين في الرياض، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري، وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين.

وستعمل المذكرة على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية، كما ستفتح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتي ستكون إما محليًا في المملكة العربية السعودية أو في دول ثالثة أخرى وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات، وفق لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين شركة منارة المعادن السعودية والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC) وهي منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1967، وتمت إعادة هيكلتها في عام 2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة والموارد، بهدف تعزيز الاستثمارات التعاونية في المناجم وإنشاء المشاريع في بلدان ثالثة، مع التركيز على أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

المصدر:

MENAFN25122023000202011048ID1107655567

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