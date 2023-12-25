3 مليارات درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الاثنين، أكثر من 3.08 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 586 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 617.58 مليون درهم و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.42 مليار درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) – أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 64.07 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 30.18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولي تليها مبايعة بقيمة 28.37 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.
موضوعات متعلقة
بوتين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الجاري بنسبة 3.5% “الاستثمار الأوروبي” يقرض بولندا مليار يورو لدعم استقلال قطاع الطاقة البورصة الليبية تستأنف التداول بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 357.39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 49.9 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 706.92 مليون درهم منها 29 رهونات أراضي بقيمة 61.06 مليون درهم و122 رهونات فلل وشقق بقيمة 645.87 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 333.37 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 75.08 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 337.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 191.69 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 69.61 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.