المركزي الروسي: نستعد لمواجهة المزيد من العقوبات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، التي ساعدت الكرملين في امتصاص تداعيات العقوبات الكاسحة التي تم فرضها على موسكو ، على خلفية الحرب في أوكرانيا، إنها تستعد لمواجهة تعزيز العقوبات التي تستهدف اقتصاد البلاد.

وقالت في حوار تليفزيوني نُشر اليوم الاثنين – بحسب موقع ( CNBC ) إن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي تسير” بسرعة” حيث تتكيف الشركات مع العقوبات.

موضوعاتبوتين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الجاري بنسبة 3.5% “الاستثمار الأوروبي” يقرض بولندا مليار يورو لدعم استقلال قطاع الطاقة البورصة الليبية تستأنف التداول بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات

وأضافت أن هناك توجه للاعتقاد” أننا، مثلما يقولون، غارقون في البحر، بعد أن تجاوزنا العاصفة الأولية، على الرغم من أنه يتعين علينا الاستعداد لزيادة ضغط العقوبات”.

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمربكية قالت الجمعة الماضية – إنها سوف تستخدم العقوبات ضد البنوك التي تسهل الاتفاقات التي تشتري روسيا من خلالها أشباه المواصلات ورولمان البلي والمعدات الأخرى الضرورية من أجل آلتها الحربية.

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