Tuesday, 26 December 2023 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي الروسي: نستعد لمواجهة المزيد من العقوبات

12/25/2023 2:11:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، التي ساعدت الكرملين في امتصاص تداعيات العقوبات الكاسحة التي تم فرضها على موسكو ، على خلفية الحرب في أوكرانيا، إنها تستعد لمواجهة تعزيز العقوبات التي تستهدف اقتصاد البلاد.

وقالت في حوار تليفزيوني نُشر اليوم الاثنين – بحسب موقع ( CNBC ) إن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي تسير” بسرعة” حيث تتكيف الشركات مع العقوبات.

موضوعات متعلقة بوتين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الجاري بنسبة 3.5% “الاستثمار الأوروبي” يقرض بولندا مليار يورو لدعم استقلال قطاع الطاقة البورصة الليبية تستأنف التداول بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات

وأضافت أن هناك توجه للاعتقاد” أننا، مثلما يقولون، غارقون في البحر، بعد أن تجاوزنا العاصفة الأولية، على الرغم من أنه يتعين علينا الاستعداد لزيادة ضغط العقوبات”.

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمربكية قالت الجمعة الماضية – إنها سوف تستخدم العقوبات ضد البنوك التي تسهل الاتفاقات التي تشتري روسيا من خلالها أشباه المواصلات ورولمان البلي والمعدات الأخرى الضرورية من أجل آلتها الحربية.

المصدر:

MENAFN25122023000202011048ID1107655565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث