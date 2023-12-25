كرتونة للتجارة الإلكترونية تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024

تستهدف شركة“كرتونة” المتخصصة فى التجارة الإلكترونية تحقيق مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه بنهاية العام المقبل، مقابل 6 مليارات جنيه خلال 2023، و2.7 مليار خلال 2022.

وقال محمود طلعت الرئيس التنفيذى لشركة“كرتونة”، إنها تستهدف زيادة قاعدة الموردين لدى المنصة حتى لا يقتصروا فقط على موردى المواد الغذائية، وإنما جميع المنتجات التى قد يحتاجها صغار التجار.

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وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لتقديم خدماتها لربط الموردين والمصنعين بتجار التجزئة من المحلات الصغيرة والأكشاك بغرض التوسع محليًا لإضافة شريحة جديدة من العملاء متمثلة فى المطاعم والكافيهات.

وأوضح طلعت، أن الشركة تستهدف الوصول إلى 10 آلاف مطعم خلال العام المقبل وأنها بالفعل بدأت فى تقديم خدماتها للمطاعم فى أنحاء القاهرة منذ 3 أشهر، إلا أنها تعمل على التوسع فى المحافظات الأخرى، لتشمل جميع المحافظات التى تغطيها الشركة بالفعل لتجار التجزئة.

وقال إن السبب فى استهداف شريحة المطاعم هو وجود نحو 150 ألف مطعم فى مصر لا يتم تغطية احتياجاتها بشكل كافى من الأغذية والمواد الخام اللازمة لإدارة عملياتها، حيث تركز معظم تطبيقات التجارة التكنولوجية الحالية على“السوبر ماركت”، ولذلك يواجه أصحاب المطاعم مشاكل عديدة من صعوبة الحصول على بضاعة، أو الحصول عليها بأسعار مناسبة.

وتستهدف الشركة من خلال هذا التوسع فى قاعدة العملاء حل مشكلات أصحاب المطاعم، عن طريق إدخال التكنولوجيا فى خطوط إمدادات المطاعم، ليتمكنوا من الوصول إلى أكبر عدد من الموردين بأسعار تنافسية، وفى خلال وقت قصير.

وكشف الرئيس التنفيذى، أن المنصة تستهدف الوصول إلى 100 ألف تاجر تجزئة بنهاية 2024، حيث يمتلك السوق المصرى كله من 400 إلى 500 ألف تاجر تجزئة، مرجحًا أن تقتنص“كرتونة” حصة سوقية أكبر خلال الفترة المقبلة لتغطية نحو 60 ألف تاجر تجزئة.

وكشف عن خطة الشركة للوصول للربحية خلال الربع الأخير من 2024، عن طريق تحقيق خططها التوسعية المتكاملة، والمتمثلة فى إضافة شريحة جديدة من العملاء، وإضافة منتجات جديدة على المنصة غير المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلى أكبر عدد من المحافظات داخل مصر.

وأوضح أن تلك التوسعات سيتم تمويلها عن طريق جولة تمويلية جديد تسعى الشركة لإغلاقها مطلع العام المقبل، رافضًا الإفصاح عن قيمة الجولة المرتقبة، مؤكدًا إتمامها قبل نهاية الربع الأول من 2024.

وتأسست“كرتونة” عام 2020 على يد كل من محمود طلعت، ومحمود عبد الفتاح، ورفيق زاهر، للربط بين المصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة، ونجحت خلال الـ3 سنوات السابقة فى إتمام جولتى تمويل بقيمة 4.5 مليون دولار، و12 مليون دولار على الترتيب.

وقال طلعت، إن الجولة التمويلية الأخيرة كانت بهدف التوسع بتقديم خدمات المنصة فى مختلف المحافظات المصرية خلاف القاهرة، ونجحت حتى الآن فى التواجد فى نحو 15 محافظة على مستوى الجمهورية أبرزها القاهرة والإسكندرية والأقصر، وغيرها.

وأشار إلى أن المنصة تستهدف التوسع فى محافظات جديدة خلال العام القادم فى عدة مناطق، منها منطقة البحر الأحمر، وتحديدا فى مدينة الغردقة، وفى الصعيد تعمل على التواجد فى أسوان.

وأضاف أن الشركة تمتلك فرصا واعدة للنمو فى السوق المصرى، حيث لا تبلغ حصتها السوقية منه إلا نحو 5%، ولذلك ينصب تركيزها على التوسعات المحلية، ولكن مازالت التوسعات الإقليمية لأسواق مثل السعودية أو الأسواق الإفريقية موضع دراسة على المدى الطويل، وستحتاج جولات تمويلية خاصة بها.

وأوضح أن فكرة“كرتونة” بدأت برؤيتهم للفرص الواعدة فى سوق الغذاء المصرى، حيث تعد مصر مركزًا مهما للشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، ومركزًا للشركات الإفريقية فى هذا القطاع، بالإضافة إلى أنه سوق استهلاكى بشكل كبير، نظراً لعدد السكان الذى يتخطى 100 مليون مواطن.

وتابع أنه من ناحية أخرى فتتركز 90% من العمليات الشرائية فى المتاجر الصغيرة والأكشاك، حيث تواجه عدة مشكلات تبدأ من صعوبة وصول الموردين إليها، وعدم معرفتها بجميع الأسعار المتاحة فى السوق، حيث تعتمد على انتظار شاحنات المورد لتدور على جميع المتاجر فى منطقة محددة.

وقال إن المورد أيضا من خلال الوسائل التقليدية يواجه مشكلات متعلقة بارتفاع أسعار الوقود المستهلك للوصول إلى جميع التجار، ولذلك فإنشاء منصة من هذا النوع ساعد الجهتين على الوصول إلى بعضهما بشكل مباشر، حيث لا تخرج الشاحنات من عند المورد إلا وهى معبئة بعدد معين من المنتجات مخصصة لتجار محددين.

وأضاف أن أهم ما يميز“كرتونة” هو وجود قاعدة واسعة من الموردين، والتى تصل إلى نحو 5 آلاف مورد على المنصة، ممن يقدمون نحو 150 ألف منتج مختلف، مما يتيح للتجار الاختيار من مجموعة متنوعة من المنتجات بمختلف الأسعار، لتحقيق تغطية شاملة لاحتياجاتهم.

وأشاد بوجود قوى تنافسية بين منصات التجارة الإلكترونية فى السوق المصرى، حيث يساعد وجود المنافسة على نشر الوعى بضم التكنولوجيا فى سلاسل الإمداد، ولكن تختلف كل منصة عن الأخرى فى نموذج العمل الخاص بها، فبعض المنصات لها مخازنها للبضاعة المباعة، إلا أن“كرتونة” تركز بصورة كبيرة على كونها حلقة وصل بين الموردين والتجار.

وذكر أن نموذج الربح لـ”كرتونة” يقوم بشكل أساسى على تحصيل نسبة من الموردين أو المصنعين على المبيعات، وتتراوح النسبة من 2% إلى 3%، والجزء الآخر يعتمد على توفير خدمات تقسيط للتجار تتحصل منها الشركة على عمولة.

وأوضح أن الشركة احتاجت بعض الوقت لكسب ثقة المستخدمين، وليتأكدوا أن جميع المنتجات والأسعار المتاحة على التطبيق حقيقية وتصل إليهم فى الوقت المناسب، ولكن لم يواجهوا صعوبة فى نشر الوعى التقنى بين التجار، إذ انبهروا بقابليتهم لاستخدام التطبيق، وبشكل عام فإن قاعدة جماهيرية كبيرة من المواطنين تعتمد على الهواتف الذكية فى حياتهم اليومية.

وقال إن العدد الكبير للموردين احتاج لتوفير قاعدة خاصة لكل مورد فيما يتعلق بعدد المنتجات والوقت اللازم لتوصيلها، فبعض الموردين يحتاجوا عدة ساعات للتوصيل، وآخرين خلال 48 ساعة، ولكن تقوم“كرتونة” بمتابعة كل العمليات بواسطة الأنظمة التشغيلية للتطبيق للتأكد من أن المنتجات تصل فى الوقت المحدد.

وأضاف أن الشركة تفرض غرامات على الموردين فى حال التأخير، كما تستثمر بشكل مكثف فى خدمات العملاء، للمتابعة مع العملاء خطوة بخطوة، وإبلاغهم بأى تأخير قد يحدث من قبل الموردين، لتفادى المشاكل قبل حدوثها، وحتى تستطيع السيطرة على تجربة التوصيل للعميل، إذ لا تتولى الشركة عمليات التوصيل بنفسها.

وأوضح أنه من حيث التحكم فى الأسعار، فهم يميلون إلى خلق سوق حر، يحدد فيه الموردون والمصنعون أسعار منتجاتهم، لخلق حالة من المنافسة بين الموردين، وتلقائيا تصل الأسعار إلى حالة من التوازن، حيث يحتاج الموردين إلى جعل أسعارهم فى حيز المنافسين لجذب عدد أكبر من العملاء، وبذلك يصل للتاجر أقل سعر ممكن، مما يحثه على تقليل أسعار المنتج للمستهلك النهائى.

ويشترك على منصة“كرتونة” نوعان من الموردين، الأول مصانع توزع منتجاتها من خلال قنوات غير مباشرة، والأخرى تمثل مصانع الشركات الكبرى، والذين يمتلكون عربات توصيل خاصة بهم، وتعقد معهم“كرتونة” شراكات ليقوموا بتوزيع المنتجات من خلال التطبيق.

وقال إن“كرتونة” لديها شراكات مع أكثر من 120 شركة من كبرى الشركات المحلية، ومتعددة الجنسيات، من مصنعين المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وتتميز تلك الشركات بإتاحة حد أدنى من المنتجات ليطلبها التجار.

وأكد أن وضع الشركة المالى، وتوفر السيولة لديها ساعدها بشكل كبير لتوطيد ثقة المستثمرين وحصد جولات تمويلية ناجحة، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، إذ أصبح من الصعب على الشركات الناشئة الحصول على تمويلات على مستوى العالم.

وأوضح أن الشركة تعمل على تقديم حلول وخدمات جديدة على التطبيق الإلكترونى، وخاصة فى إطار تحسين الحلول المالية لصغار التجار، ومساعدتهم على الشراء بطريقة الأجل، حتى لا يواجه التاجر أى عجز فى البضاعة فى حال عدم توفر السيولة النقدية لديه.

وقال إن الشركة تتعاون مع البنوك لتوفير تمويلات للمتاجر الصغيرة، ومساعدتها على الدفع بخدمات الأجل والتقسيط، كما تجرى مفاوضات مع بنوك جديدة لتقديم المزيد من هذه الخدمات خلال العام القادم.

وأضاف أن“كرتونة” تستهدف زيادة المدفوعات بالأجل إلى 30% من إجمالى مبيعاتها، إذ تمثل حتى الآن 17% من حجم المبيعات.

وأوضح أن“كرتونة” لديها شراكات مع جميع شركات المدفوعات الموجودة فى السوق المصرى مثل“فورى”، و”أمان”، وباى موب”، لأنها تحاول باستمرار أن تشجع التجار على العدول عن البيع بالكاش، والاتجاه نحو المدفوعات الإلكترونية.

وأكد اهتمام الشركة بحماية بيانات العملاء، واتخاذهم لإجراءات مشددة للتحقق من هوية العملاء، حيث تمر البيانات على عدة مراحل من المراجعة، كما تطلب عملية التسجيل عدة مستندات وصور لجمع أكبر كم من المعلومات عن المستخدمين، والتأكد أن المتاجر المشتركة حقيقية.

وذكر أن“كرتونة” لديها استراتيجية على المدى الطويل متمثلة فى إقامة منصة جديدة تربط بين تجار التجزئة والمستهلك النهائى، لتستطيع أن تحل جميع مشكلات تاجر التجزئة وأصحاب الأكشاك والمحلات الصغيرة من حيث التسويق لمنتجاته والوصول إلى عدد أكبر من العملاء، نظرا لأهميتهم الكبرى فى الاقتصاد المصرى.

وتابع أن الشركات الكبرى يتواجد لها بالفعل مخازن فى مناطق متفرقة للوصول إلى المستهلك النهائى، ومن خلال خلق تلك المنصة لن تحتاج الشركات إلى تكلفة إنشاء هذه المخازن ويمكن أن توصل منتجاتها عبر المتاجر الصغيرة مباشرة.

وقال إن الخطة لن يتم تحقيقها إلا على المدى الطويل، بعد أن تقف“كرتونة” على أرض صلبة ووضع مالى مناسب فالشركة لم يمر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات، وأكثر ما يمنع الشركات الناشئة من الاستمرارية هو عدم التمهل، والتحرك فى أكثر من اتجاه فى نفس الوقت، مما يستهلك من موارد الشركة من الناحية التمويلية والتشغيلية، وهو ما تحاول“كرتونة” تجنبه.