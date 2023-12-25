300% زيادة فى أسعار حفلات رأس السنة.. والحجوزات تتراجع 40%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أسعار الحفلات فى القاهرة تصل 10 آلاف جنيه للفرد بفنادق الخمس نجوم
جاء الإقبال على حجوزات الإقامة وحفلات ليلة رأس السنة بالفنادق فى مختلف المناطق السياحية للعام الجديد 2024، مخالفا لتوقعات العاملين بالقطاع السياحى.
وأكد متعاملون بالقطاع أن المؤشرات تنذر بتراجع ملحوظ قد يتجاوز 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى جاءت مكتملة العدد بنسبة تراوحت من 90% إلى 100%.
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وقال رامى فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، ونائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، إن نسب الإشغالات بفنادق البحر الأحمر تتراوح حاليا من 60% إلى 70%.
وأضاف فايز لـ”البورصة”، أن هذه النسبة تعتبر جيدة فى ظل التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
وأوضح أنه قد يكون هناك تباطؤ فى الحجوزات الجديدة، ورغم ذلك تعتبر نسبة الإشغالات فى الموسم الجارى معقولة.
وقال إن مطارات البحر الأحمر تشهد حركة انتعاشة مؤخرا فى عدد الرحلات الوافدة، حيث استقبل مطار مرسم علم الأسبوع الماضى نحو 121 طائرة، بينما استقبل مطار الغردقة 242 طائرة.
وأضاف أن الألمان تصدروا النسبة الأكبر من السياحة الوافدة للبحر الأحمر خلال الفترة الحالية، يليهم الوافدون من التشيك، والبولنديين فى المركز الثالث، ثم مواطنى هولندا وبلجيكا.
وأشار إلى أن معظم الفنادق تقدم حفلات الكريسماس لروادها بسعر إضافى ولكن يتم دمجه ضمن برنامج الإقامة.
وأوضح أن أسعار الحفلات متفاوتة بحسب الخدمة والجودة التى يقدمها كل فندق، ووفقا لنسب الإشغال والوجهة السياحية سواء بالبحر الأحمر، أو القاهرة، أو الإسكندرية أو الوجه القبلى. محمود: الألمان استحوذوا على 70% من حجوزات“سوما باى” الغردقة
وقال فايز، إن اختلاف الأسعار مرهون بالعرض والطلب، حيث تتراوح أسعار الحفلات مؤخرا من 40 إلى 200 يورو للأجانب.
وقال مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية فى اتحاد الغرف السياحية، إن حجم الإقبال متراجع بشكل ملحوظ على كافة المناطق خاصة فى مدن البحر الأحمر ويليها القاهرة وذلك مقارنة بالعام الماضى.
وأرجع ذلك لعدة أسباب من بينها الأحداث الواقعة بالمنطقة والحرب على غزة، إلى جانب الوضع الاقتصادى الذى يعانى منه المواطن المحلى من ارتفاع الأسعار والتضخم.
وقال مديرو عدد من الفنادق الكبرى بالقاهرة، إن المنشآت الفندقية تتنافس خلال ليلة رأس السنة على تقديم برامج وحفلات مختلفة ومتنوعة لجذب الرواد.
وبحسب مديرى الفنادق بمحافظة القاهرة، فإن أسعار حفلات رأس السنة 2024 سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضى بنسبة قد تصل إلى 300% لتتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف جنيه للفرد بالفنادق الخمس نجوم شاملة حفلة لمطرب“سوبر ستار” أو أكثر من فقرة لأحد الراقصات مع عشاء فاخر أو“أوبن بوفيه”.
يذكر أن أسعار حفلات رأس السنة 2023 بلغ أقصاها 2500 جنيه للفرد بفنادق الـ5 نجوم شاملة فقرة لأحد المطربين“السوبر ستار” وبوفيه مفتوح، بينما تراوحت أسعار الحفلات بالفنادق ذات الـ3 و4 نجوم من 850 إلى 1300 جنيه للفرد.
وقال باسم محمود، مدير التسويق بفندق“سوما باى” بالغردقة، إن نسبة الإشغالات بالفندق بلغت خلال الوقت الراهن نحو 60%، لافتا إلى أن ليلة رأس السنة الحالية تشهد تراجعا مقارنة بالعام الماضى والذى تراوحت الحجوزات خلاله من 90% إلى 100%.
وأضاف أن الإقبال تراجع بسبب التوترات التى تشهدها المنطقة، متوقعًا أن تشهد الحجوزات بالفندق ارتفاعًا مع اقتراب ليلة رأس السنة ليصل الإشغال إلى 80%.
وأوضح أن سعر الإقامة بالفندق شهد ارتفاعًا خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، ليصل سعر الغرفة الفردية فى الليلة الواحدة خلال الموسم الشتوى الجارى 8500 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الغرفة المزدوجة نحو 10 آلاف جنيه فى الليلة الواحدة. غزال: 25% معدل الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالى ونتوقع زيادة الحجوزات
وتابع، أن السياح الألمان أكثر الجنسيات المترددة على الفندق بنسبة تصل إلى 70%، يليهم الجنسيات الوافدة من سويسرا والنمسا، إلى جانب المصريين.
وقال تونى غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن نسبة الحجوزات بفنادق المحافظة، شهدت تراجعًا خلال العام الحالى، نتيجة الظروف الاقتصادية.
وأضاف أن هناك إقبالا على حفلات رأس السنة ولكن بنسب منخفضة جداً، إذ لا يتجاوز معدل الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالى 25% خلال الوقت الراهن، متوقعًا أن يزداد الإقبال مع اقتراب ليلة رأس السنة الجديدة.
وقال عادل فوزى، مدير التعاقد بفندق هلنان فلسطين بالإسكندرية، إن نسبة الإشغال بالفندق خلال الوقت الحالى تتراوح من 60% إلى 70%، متوقعًا أن تشهد زيادة مع اقتراب ليلة رأس السنة لتتراوح من 80% إلى 90% بحد أقصى.
وأضاف فوزى، أن معدل الإشغال بالفندق فى ليلة رأس السنة الماضية تراوح من 90% إلى 100%، إلا أنه توقع تراجع نسبة الإشغال خلال العام الجارى.
وقال إن سعر الحفلة المقرر إقامتها بالفندق يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه للفرد، شامل وجبة عشاء فاخرة، و6 آلاف جنيه للفردين فى حالة الإقامة بالفندق وحضور حفلة رأس السنة الجديدة.
وأضاف أن فندق“هلنان فلسطين” يقدم عروضا بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية لنزلائه، حيث يبلغ متوسط سعر الإقامة بالفندق حوالى 3 آلاف جنيه فى الليلة الواحدة.
وأوضح أن أغلب النزلاء المترددين على فندق“هلنان فلسطين” فى الوقت الراهن مصريين، إلا أن هناك نسبة بسيطة من السياح العرب.
وقال هشام نجيب، مسؤول الاستقبال فى فندق“رويال توليب” بالإسكندرية، إن حجم الحجوزات شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الوقت الراهن فى ظل اقتراب ليلة رأس السنة الجديدة، إذ بلغت نسبة الإشغالات بالفندق 50%.
وتوقع نجيب، أن يشهد معدل الحجوزات خلال الأيام القادمة ارتفاعًا ليصل حوالى 80%، لافتًا إلى أن الفندق مازال فى الوقت الحالى فى مرحلة التحضير لحفلة ليلة رأس السنة ولم يتم تحديد البرامج المقدمة فيها وأسعارها.
وبلغ سعر الغرفة المزدوجة بفندق“توليب” حوالى 3200 جنيه فى الليلة الواحدة، و3 آلاف للغرفة الفردية.
وأوضح نجيب، أن أبرز الجنسيات المترددة على الفندق بجانب النزلاء المصريين يتمثل فى الأوروبيين ثم النزلاء العرب من دول الخليج.
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