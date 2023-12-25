300% زيادة فى أسعار حفلات رأس السنة.. والحجوزات تتراجع 40%

جاء الإقبال على حجوزات الإقامة وحفلات ليلة رأس السنة بالفنادق فى مختلف المناطق السياحية للعام الجديد 2024، مخالفا لتوقعات العاملين بالقطاع السياحى.

وأكد متعاملون بالقطاع أن المؤشرات تنذر بتراجع ملحوظ قد يتجاوز 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى جاءت مكتملة العدد بنسبة تراوحت من 90% إلى 100%.

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وقال رامى فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، ونائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، إن نسب الإشغالات بفنادق البحر الأحمر تتراوح حاليا من 60% إلى 70%.

وأضاف فايز لـ”البورصة”، أن هذه النسبة تعتبر جيدة فى ظل التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

وأوضح أنه قد يكون هناك تباطؤ فى الحجوزات الجديدة، ورغم ذلك تعتبر نسبة الإشغالات فى الموسم الجارى معقولة.

وقال إن مطارات البحر الأحمر تشهد حركة انتعاشة مؤخرا فى عدد الرحلات الوافدة، حيث استقبل مطار مرسم علم الأسبوع الماضى نحو 121 طائرة، بينما استقبل مطار الغردقة 242 طائرة.

وأضاف أن الألمان تصدروا النسبة الأكبر من السياحة الوافدة للبحر الأحمر خلال الفترة الحالية، يليهم الوافدون من التشيك، والبولنديين فى المركز الثالث، ثم مواطنى هولندا وبلجيكا.

وأشار إلى أن معظم الفنادق تقدم حفلات الكريسماس لروادها بسعر إضافى ولكن يتم دمجه ضمن برنامج الإقامة.

وأوضح أن أسعار الحفلات متفاوتة بحسب الخدمة والجودة التى يقدمها كل فندق، ووفقا لنسب الإشغال والوجهة السياحية سواء بالبحر الأحمر، أو القاهرة، أو الإسكندرية أو الوجه القبلى.

وقال فايز، إن اختلاف الأسعار مرهون بالعرض والطلب، حيث تتراوح أسعار الحفلات مؤخرا من 40 إلى 200 يورو للأجانب.

وقال مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية فى اتحاد الغرف السياحية، إن حجم الإقبال متراجع بشكل ملحوظ على كافة المناطق خاصة فى مدن البحر الأحمر ويليها القاهرة وذلك مقارنة بالعام الماضى.

وأرجع ذلك لعدة أسباب من بينها الأحداث الواقعة بالمنطقة والحرب على غزة، إلى جانب الوضع الاقتصادى الذى يعانى منه المواطن المحلى من ارتفاع الأسعار والتضخم.

وقال مديرو عدد من الفنادق الكبرى بالقاهرة، إن المنشآت الفندقية تتنافس خلال ليلة رأس السنة على تقديم برامج وحفلات مختلفة ومتنوعة لجذب الرواد.

وبحسب مديرى الفنادق بمحافظة القاهرة، فإن أسعار حفلات رأس السنة 2024 سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضى بنسبة قد تصل إلى 300% لتتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف جنيه للفرد بالفنادق الخمس نجوم شاملة حفلة لمطرب“سوبر ستار” أو أكثر من فقرة لأحد الراقصات مع عشاء فاخر أو“أوبن بوفيه”.

يذكر أن أسعار حفلات رأس السنة 2023 بلغ أقصاها 2500 جنيه للفرد بفنادق الـ5 نجوم شاملة فقرة لأحد المطربين“السوبر ستار” وبوفيه مفتوح، بينما تراوحت أسعار الحفلات بالفنادق ذات الـ3 و4 نجوم من 850 إلى 1300 جنيه للفرد.

وقال باسم محمود، مدير التسويق بفندق“سوما باى” بالغردقة، إن نسبة الإشغالات بالفندق بلغت خلال الوقت الراهن نحو 60%، لافتا إلى أن ليلة رأس السنة الحالية تشهد تراجعا مقارنة بالعام الماضى والذى تراوحت الحجوزات خلاله من 90% إلى 100%.

وأضاف أن الإقبال تراجع بسبب التوترات التى تشهدها المنطقة، متوقعًا أن تشهد الحجوزات بالفندق ارتفاعًا مع اقتراب ليلة رأس السنة ليصل الإشغال إلى 80%.

وأوضح أن سعر الإقامة بالفندق شهد ارتفاعًا خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، ليصل سعر الغرفة الفردية فى الليلة الواحدة خلال الموسم الشتوى الجارى 8500 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الغرفة المزدوجة نحو 10 آلاف جنيه فى الليلة الواحدة.

وتابع، أن السياح الألمان أكثر الجنسيات المترددة على الفندق بنسبة تصل إلى 70%، يليهم الجنسيات الوافدة من سويسرا والنمسا، إلى جانب المصريين.

وقال تونى غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن نسبة الحجوزات بفنادق المحافظة، شهدت تراجعًا خلال العام الحالى، نتيجة الظروف الاقتصادية.

وأضاف أن هناك إقبالا على حفلات رأس السنة ولكن بنسب منخفضة جداً، إذ لا يتجاوز معدل الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالى 25% خلال الوقت الراهن، متوقعًا أن يزداد الإقبال مع اقتراب ليلة رأس السنة الجديدة.

وقال عادل فوزى، مدير التعاقد بفندق هلنان فلسطين بالإسكندرية، إن نسبة الإشغال بالفندق خلال الوقت الحالى تتراوح من 60% إلى 70%، متوقعًا أن تشهد زيادة مع اقتراب ليلة رأس السنة لتتراوح من 80% إلى 90% بحد أقصى.

وأضاف فوزى، أن معدل الإشغال بالفندق فى ليلة رأس السنة الماضية تراوح من 90% إلى 100%، إلا أنه توقع تراجع نسبة الإشغال خلال العام الجارى.

وقال إن سعر الحفلة المقرر إقامتها بالفندق يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه للفرد، شامل وجبة عشاء فاخرة، و6 آلاف جنيه للفردين فى حالة الإقامة بالفندق وحضور حفلة رأس السنة الجديدة.

وأضاف أن فندق“هلنان فلسطين” يقدم عروضا بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية لنزلائه، حيث يبلغ متوسط سعر الإقامة بالفندق حوالى 3 آلاف جنيه فى الليلة الواحدة.

وأوضح أن أغلب النزلاء المترددين على فندق“هلنان فلسطين” فى الوقت الراهن مصريين، إلا أن هناك نسبة بسيطة من السياح العرب.

وقال هشام نجيب، مسؤول الاستقبال فى فندق“رويال توليب” بالإسكندرية، إن حجم الحجوزات شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الوقت الراهن فى ظل اقتراب ليلة رأس السنة الجديدة، إذ بلغت نسبة الإشغالات بالفندق 50%.

وتوقع نجيب، أن يشهد معدل الحجوزات خلال الأيام القادمة ارتفاعًا ليصل حوالى 80%، لافتًا إلى أن الفندق مازال فى الوقت الحالى فى مرحلة التحضير لحفلة ليلة رأس السنة ولم يتم تحديد البرامج المقدمة فيها وأسعارها.

وبلغ سعر الغرفة المزدوجة بفندق“توليب” حوالى 3200 جنيه فى الليلة الواحدة، و3 آلاف للغرفة الفردية.

وأوضح نجيب، أن أبرز الجنسيات المترددة على الفندق بجانب النزلاء المصريين يتمثل فى الأوروبيين ثم النزلاء العرب من دول الخليج.