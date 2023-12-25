مركز إدارة الدين والمالية السعودية يوقعان مذكرة تفاهم مع بنك اليابان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقَّع المركز الوطني لإدارة الدين ووزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي؛ بهدف تعزيز العلاقات والتعاون من أجل تسهيل الأنشطة ذات المنفعة المتبادلة، وتحفيز مزيدٍ من التعاون بين الجانبين.
ووقَّع الاتفاقية من جانب المركز وبالنيابة عن وزارة المالية السعودية المدير التنفيذي للتمويل البديل والاستشارات المكلف سعود البحيري، ومن بنك اليابان للتعاون الدولي كاتو مانابو المدير العام لإدارة تمويل حلول الطاقة بمجموعة تمويل الطاقة والموارد الطبيعية للبنك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
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