مركز إدارة الدين والمالية السعودية يوقعان مذكرة تفاهم مع بنك اليابان

MENAFN - Al-Borsa News) وقَّع المركز الوطني لإدارة الدين ووزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي؛ بهدف تعزيز العلاقات والتعاون من أجل تسهيل الأنشطة ذات المنفعة المتبادلة، وتحفيز مزيدٍ من التعاون بين الجانبين.

ووقَّع الاتفاقية من جانب المركز وبالنيابة عن وزارة المالية السعودية المدير التنفيذي للتمويل البديل والاستشارات المكلف سعود البحيري، ومن بنك اليابان للتعاون الدولي كاتو مانابو المدير العام لإدارة تمويل حلول الطاقة بمجموعة تمويل الطاقة والموارد الطبيعية للبنك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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