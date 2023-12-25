الطاقة والبيئة بالنواب توافق على مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
جاء ذلك في ختام اجتماعين عقدتهما اللجنة، اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي وزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية).
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وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية – خلال اجتماعات اللجنة – أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات المهمة في مجال إنتاج الطاقة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.
وتابع فؤاد أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار فؤاد إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا أن مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.
ومن المقرر أن تقوم لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإعداد تقرير حول مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة للمجلس.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655561
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