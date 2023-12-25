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الطاقة والبيئة بالنواب توافق على مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر

12/25/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

جاء ذلك في ختام اجتماعين عقدتهما اللجنة، اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي وزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية).

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وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية – خلال اجتماعات اللجنة – أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات المهمة في مجال إنتاج الطاقة.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.

وتابع فؤاد أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار فؤاد إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا أن مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإعداد تقرير حول مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

المصدر:

MENAFN25122023000202011048ID1107655561

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