%44 زيادة فى أسعار الذهب خلال آخر شهرين ونصف الشهر

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر نحو 44% أو ما يعادل 985 جنيهًا منذ يوم 7 أكتوبر الماضى، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية عالميًا واتساع الفجوة فى سعر الدولار بين السوقين الرسمى والموازى.

وتجاوز الدولار فى السوق الموازية 53 جنيهًا فيما بلغ فى تسعير“الصاغة” نحو 54 جنيهًا، بحسب مصادر فى السوق تحدثت لـ”البورصة”.

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وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 جنيه، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3140 جنيهًا، فى حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2053 دولارًا فى العقود الفورية و2069 دولارًا فى العقود الآجلة.

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة”، إن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد على وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار.

وأضاف أن منصة“آى صاغة” أوقفت نشر الأسعار بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية دون مبرر.

وأشار إلى أن عامل العرض والطلب يوظف فى التغطية على انفصال السعر المحلى عن العالمى فى كثير من الأحيان، لاسيما مع تباطؤ حركة المبيعات أو استقرار سعر صرف الدولار.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن تسعير الذهب حاليًا تأثر بأسعار الدولار فى السوق الموازية، بعد التحركات التى تمت عليه خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك رغم الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأضاف نجيب، أن هناك إقبال متوسط حاليًا على الشراء رغم الارتفاعات القياسية التى وصلت لها أسعار الذهب، مدفوعًا بالتخوف من تعويم الجنيه.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب تصعد بسبب الطلب المتزايد مقابل المعروض الضعيف حاليًا وخاصة مع تزامن أعياد الكريسماس.

وأضاف لـ”البورصة”، أن أحداث الشرق الأوسط واتجاه الفيدرالى الأمريكى لخفض الفائدة أثر على أسعار الأوقية عالميًا بنحو 220 دولارًا، ودفعها للوصول إلى مستويات قياسية عند 2053 دولارًا مقابل 1832 منذ بدء التوترات.