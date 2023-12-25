%44 زيادة فى أسعار الذهب خلال آخر شهرين ونصف الشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) نجيب: تخوف المستهلك من التعويم يرفع الطلب حاليًا
ارتفعت أسعار الذهب فى مصر نحو 44% أو ما يعادل 985 جنيهًا منذ يوم 7 أكتوبر الماضى، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية عالميًا واتساع الفجوة فى سعر الدولار بين السوقين الرسمى والموازى.
وتجاوز الدولار فى السوق الموازية 53 جنيهًا فيما بلغ فى تسعير“الصاغة” نحو 54 جنيهًا، بحسب مصادر فى السوق تحدثت لـ”البورصة”.
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وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 جنيه، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3140 جنيهًا، فى حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2053 دولارًا فى العقود الفورية و2069 دولارًا فى العقود الآجلة.
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة”، إن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد على وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار.
وأضاف أن منصة“آى صاغة” أوقفت نشر الأسعار بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية دون مبرر.
وأشار إلى أن عامل العرض والطلب يوظف فى التغطية على انفصال السعر المحلى عن العالمى فى كثير من الأحيان، لاسيما مع تباطؤ حركة المبيعات أو استقرار سعر صرف الدولار.
وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن تسعير الذهب حاليًا تأثر بأسعار الدولار فى السوق الموازية، بعد التحركات التى تمت عليه خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك رغم الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأضاف نجيب، أن هناك إقبال متوسط حاليًا على الشراء رغم الارتفاعات القياسية التى وصلت لها أسعار الذهب، مدفوعًا بالتخوف من تعويم الجنيه.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب تصعد بسبب الطلب المتزايد مقابل المعروض الضعيف حاليًا وخاصة مع تزامن أعياد الكريسماس.
وأضاف لـ”البورصة”، أن أحداث الشرق الأوسط واتجاه الفيدرالى الأمريكى لخفض الفائدة أثر على أسعار الأوقية عالميًا بنحو 220 دولارًا، ودفعها للوصول إلى مستويات قياسية عند 2053 دولارًا مقابل 1832 منذ بدء التوترات.
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