الاقتصاد البحريني يحقق نموًا بنسبة 2.45% في الربع الثالث من العام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين ارتفع بنسبة 2.45% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.09% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية – حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية – بأن النمو الإيجابي وفق التقرير التفصيلي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 4.48% بالأسعار الثابتة و4.81 % بالأسعار الجارية على أساس سنوي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3,387.82 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 3,306.71مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2022.

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وأشار التقرير إلى أن نشاط المشروعات المالية يعد من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تليها الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.

وعلى أساس سنوي تصدرت أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بحسب التقديرات الأولية للحسابات القومية نشاط الفنادق والمطاعم بمعدل نمو وقدره 9.36% تليه المشروعات المالية بمعدل نمو وقدره 8.36% بالأسعار الثابتة.

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