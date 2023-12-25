الاقتصاد البحريني يحقق نموًا بنسبة 2.45% في الربع الثالث من العام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين ارتفع بنسبة 2.45% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.09% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية – حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية – بأن النمو الإيجابي وفق التقرير التفصيلي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 4.48% بالأسعار الثابتة و4.81 % بالأسعار الجارية على أساس سنوي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3,387.82 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 3,306.71مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2022.
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وأشار التقرير إلى أن نشاط المشروعات المالية يعد من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تليها الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.
وعلى أساس سنوي تصدرت أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بحسب التقديرات الأولية للحسابات القومية نشاط الفنادق والمطاعم بمعدل نمو وقدره 9.36% تليه المشروعات المالية بمعدل نمو وقدره 8.36% بالأسعار الثابتة.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655559
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