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جاف للاستثمار تستحوذ على 30% من تابعتين لـ((أرابيا إنفستمنتس)) مقابل 177 مليون جنيه

12/25/2023 2:11:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفذت شركة جاف للاستثمار، صفقة استحواذ على حصة بنسبة 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاكى، وحصة أخرى بنسبة 30% من شركة يو إى فاينانس، التابعتين لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، من خلال سوق صفقات خارج المقصورة، بالبورصة المصرية بجلسة اليوم الاثنين.

وتم تنفيذ الصفقة بنفس سعر عرض الشراء المقدم لشركة“أرابيا إنفستمنتس”، بتاريخ 2 مايو 2023 البالغ قيمته 30 مليون جنيه لحصة 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاكى، على أساس احتساب سعر السهم بـ1.43 جنيه، وقيمة 147 مليون جنيه لحصة 30% من شركة يو إى فاينانس، ليكون سعر السهم الواحد 326.6 جنيه.

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وأقر مجلس إدارة شركة“أرابيا إنفستمنتس”، فى نوفمبر الماضى، دراستى القيمة العادلة لأسهم شركتى رواج للتمويل الاستهلاكى وشركة يو إى فاينانس والمعدتين من قبل شركة إيجل للاستشارات المالية عند 1.07 جنيه للسهم و304.42 جنيه للسهم على التوالى.

وحققت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، أرباحاً بلغت 28.44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 47.01 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 939.33 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 899.65 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وقررت الجمعية العامة العادية لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، منتصف الشهر الجارى، الموافقة بالإجماع على اعتماد مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن التخارج من شركتى رواج للتمويل الاستهلاكى، وشركة يو إى فاينانس، وكذلك الشركة العربية الدولية للمقاولات.

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