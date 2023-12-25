جاف للاستثمار تستحوذ على 30% من تابعتين لـ((أرابيا إنفستمنتس)) مقابل 177 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفذت شركة جاف للاستثمار، صفقة استحواذ على حصة بنسبة 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاكى، وحصة أخرى بنسبة 30% من شركة يو إى فاينانس، التابعتين لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، من خلال سوق صفقات خارج المقصورة، بالبورصة المصرية بجلسة اليوم الاثنين.
وتم تنفيذ الصفقة بنفس سعر عرض الشراء المقدم لشركة“أرابيا إنفستمنتس”، بتاريخ 2 مايو 2023 البالغ قيمته 30 مليون جنيه لحصة 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاكى، على أساس احتساب سعر السهم بـ1.43 جنيه، وقيمة 147 مليون جنيه لحصة 30% من شركة يو إى فاينانس، ليكون سعر السهم الواحد 326.6 جنيه.
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وأقر مجلس إدارة شركة“أرابيا إنفستمنتس”، فى نوفمبر الماضى، دراستى القيمة العادلة لأسهم شركتى رواج للتمويل الاستهلاكى وشركة يو إى فاينانس والمعدتين من قبل شركة إيجل للاستشارات المالية عند 1.07 جنيه للسهم و304.42 جنيه للسهم على التوالى.
وحققت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، أرباحاً بلغت 28.44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 47.01 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 939.33 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 899.65 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.
وقررت الجمعية العامة العادية لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، منتصف الشهر الجارى، الموافقة بالإجماع على اعتماد مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن التخارج من شركتى رواج للتمويل الاستهلاكى، وشركة يو إى فاينانس، وكذلك الشركة العربية الدولية للمقاولات.
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