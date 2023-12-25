بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على تراجع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على تراجع ، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,29%، ليستقر بذلك عند 12.147,19 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,3% إلى 995,83 نقطة.

و سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,15 % إلى 902,55 نقطة.

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وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,14% إلى 1.002,56 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بخسارة نسبة 0,29% إلى 11.265,7 نقطة و10.231,73 نقطة على التوالي.

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