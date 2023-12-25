بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على تراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على تراجع ، وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,29%، ليستقر بذلك عند 12.147,19 نقطة.
من جانبه، سجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,3% إلى 995,83 نقطة.
و سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,15 % إلى 902,55 نقطة.
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وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,14% إلى 1.002,56 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بخسارة نسبة 0,29% إلى 11.265,7 نقطة و10.231,73 نقطة على التوالي.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655557
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