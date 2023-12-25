روسيا تسجل في 2023 ثاني أكبر محصول من الحبوب في تاريخها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت إحصاءات رسمية نشرت اليوم الاثنين أن محصول روسيا من الحبوب في عام 2023 سيبلغ 142.6 مليون طن، وهو ما يقل 9.5% عن المحصول القياسي المسجل في 2022 إلا أنه يبقى ثاني أكبر محصول لها على الإطلاق ، ووصل إجمالي محصول الحبوب في 2022 إلى 157.61 مليون طن.
وحسب موقع ( CNBC ) قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف في تصريحات له اليوم الاثنين“سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بالكامل”.
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وأضاف“سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بمخزون ، وإنما أيضا بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب”.
وأشار باتروشيف – إلى أن صادرات الحبوب الروسية واجهت عقبات في عام 2023 بسبب نقص السفن ومشاكل التأمين والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية.
ومع أن الصين هي أكبر منتج للقمح في العالم ، فإن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر للقمح ، وقال باتروشيف إن إجمالي الصادرات الزراعية الروسية زاد على 45 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655556
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