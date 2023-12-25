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روسيا تسجل في 2023 ثاني أكبر محصول من الحبوب في تاريخها

12/25/2023 2:11:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت إحصاءات رسمية نشرت اليوم الاثنين أن محصول روسيا من الحبوب في عام 2023 سيبلغ 142.6 مليون طن، وهو ما يقل 9.5% عن المحصول القياسي المسجل في 2022 إلا أنه يبقى ثاني أكبر محصول لها على الإطلاق ، ووصل إجمالي محصول الحبوب في 2022 إلى 157.61 مليون طن.

وحسب موقع ( CNBC ) قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف في تصريحات له اليوم الاثنين“سيكون لدينا ثاني أكبر محصول حبوب في تاريخ البلاد بالكامل”.

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وأضاف“سيسمح هذا ليس فقط بتزويد السوق المحلية بمخزون ، وإنما أيضا بإرسال كميات كبيرة من الحبوب إلى الشركاء الأجانب”.
وأشار باتروشيف – إلى أن صادرات الحبوب الروسية واجهت عقبات في عام 2023 بسبب نقص السفن ومشاكل التأمين والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية.

ومع أن الصين هي أكبر منتج للقمح في العالم ، فإن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر للقمح ، وقال باتروشيف إن إجمالي الصادرات الزراعية الروسية زاد على 45 مليار دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي.

المصدر:

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