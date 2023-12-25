هل ينجو الاقتصاد الأمريكي من مطبات 2024؟

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوت توقعات المحللين حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الإفلات من الركود في 2024، كما بشأن توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ومقدارها، وانعكاس ذلك على الأسواق، وفي النهاية مدى تأثير كل ذلك على فرص الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقررة أواخر العام المقبل.

فبعد عام خيّم عليه التضخم وشبح الركود والصراعات المستمرة تحت قبة الكونغرس، يستعد صناع القرار، الاقتصادي والسياسي، في الولايات المتحدة لسنة جديدة حافلة بالتحديات.

موضوعاتبوتين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الجاري بنسبة 3.5% “الاستثمار الأوروبي” يقرض بولندا مليار يورو لدعم استقلال قطاع الطاقة البورصة الليبية تستأنف التداول بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات

“الشرق” ألقت الضوء على سيناريوهات الاقتصاد الأميركي للعام المقبل، وانعكاساتها على الأسواق والانتخابات الرئاسية، في حلقة خاصة حملت عنوان:“أفاق الاقتصاد الأميركي في 2024”.

انخفض التضخم في نوفمبر قرب أدنى مستوياته منذ 2021 عند 3.1% على أساس سنوي، وتشير التوقعات إلى استمرار تباطؤه خلال العام القادم باتجاه المستهدف، ما لم تحدث مفاجآت تعرقل مساره. ويتوقع“الفيدرالي” انخفاض التضخم الأساسي إلى 2.4% في 2024، على أن يصل إلى مستهدف 2% بحلول عام 2026.

أما بخصوص نمو الاقتصاد، فيتوقع المركزي الأميركي تراجع النمو الاقتصادي في العام الجديد إلى 1.4%؜، من 2.6%؜ هذا العام، قبل أن يعود للارتفاع إلى 1.8%؜ في 2025 و1.9%؜ في 2026 بما يتماشى مع النمو المستهدف على المدى الطويل والبالغ 1.8% في المتوسط.

هبوط سلسل أم ركود؟

عائشة طارق، المؤسسة المشاركة في“ماكرو فايزر”، رأت في مداخلة خلال الحلقة الخاصة، أن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود خلال العام المقبل لا تتجاوز 50%، كما اتفقت مع توقعات الفيدرالي بنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.4% في العام القادم.

وأرجعت استبعادها لحتمية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود إلى الشواهد التي تشير إلى أن المستهلك لم يضعف، كما أن ميزانيات الأسر لا تزال قوية، والمدخرات التي تمّ جمعها خلال الفترة الماضية ستُبقي الاستهلاك قوياً لفترة. مضيفةً:“عندما يبدأ أثر رفع الفائدة في الظهور، ستكون اللحظة التي يبدأ فيها الفيدرالي في خفض معدل الفائدة، وهو ما تدل عليه نبرة مسؤولي الفيدرالي المتساهلة”.

توماس سايمونس، الاقتصادي الأول في“جيفريز”، لم يوافقها الرأي، حيث يرى أن الاقتصاد الأميركي لن يفلت من الركود العام القادم، وتوقع هبوطاً حاداً بنسبة 70%، وتراجعاً في النمو خلال الربع الأول وحتى الثالث بالناتج الإجمالي المحلي ليبلغ صفراً، قبل أن يبدأ الاقتصاد في التعافي بدايةً من الربع الرابع.

واعتبر سايمونس بأن المستهلك مُنهك الآن، حيث أن مدخراته بدأت تنفد بعد أن أنفق الكثير منها في الربع الثالث من 2023، متوقعاً أن يكون الإنفاق بالفعل انخفض في الربع الرابع بانتظار البيانات الشهر المقبل. لكن رغم ذلك، فإنه يرى أن الركود سيكون سطحياً، ولن يطول عن ثلاثة فصول كفترة قصوى، كما توقع أن ترتفع البطالة قرب 6% لتتحسن بعدها بشكل سريع.

بالمثل، تباينت توقعات بنوك الاستثمار العالمية لآفاق الاقتصاد الأميركي في عام 2024. فبينما رجح“جيه بي مورغان” أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6% وأن ينخفض التضخم إلى 2.4%، يتوقع“غولدمان ساكس” نمواً بنسبة 2.2% وتراجعاً للتضخم إلى 2.7%. وفي أقل توقعات النمو يرى“دويتشه بنك” تراجع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 0.6% وتضخماً عند 2.1% خلال العام القادم.

توقيت خفض الفائدة

بالنظر إلى المسار الهابط للتضخم والتباطؤ المحدود في النشاط، ترجح الأغلبية في“وول ستريت” تحول“الفيدرالي” إلى التيسير النقدي العام المقبل. لكن موعد ووتيرة خفض الفائدة تظل محط اختلاف بين“المركزي” والأسواق.

يرجح“الفيدرالي” 3 تخفيضات مجملها 75 نقطة أساس، بينما تسعر الأسواق وفق 6 تخفيضات محتملة يصل مجملها إلى 150 نقطة أساس، وفي ظل هذه المساحة الواسعة بين التوقعين، يبحث الدولار وسوق السندات عن اتجاه.

بيتر شيف، كبير الاقتصاديين والاستراتيجي العالمي في“باسيفيك كابيتال”، أكّد أن“الفيدرالي” لا يسيطر على معركة التضخم، وخفضه للفائدة، المرجح أن يبدأه العام القادم، سيؤدي إلى انهيار حاد في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وهو ما من شأنه أن يعيد مسار الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى بمعدلات بعيدة تماماً عن مستهدفه عند 2%.

بدوره، أشار رون ويليان، استراتيجي الأصول ورئيس قسم الاستثمارات في“آر دبليو الاستشارية”، إلى أن تسعير الأسواق لتفادي الركود مبكر جداً، حيث أن الموازنة بين مكافحة التضخم وإبقاء الاقتصاد صحياً هي موازنة صعبة للغاية. مضيفاً أن خفض الفائدة خلال العام القادم من شأنه أن يُشعل دورة صعودية في أسعار السلع.

استكمل“الفيدرالي” مسار التشديد، الذي بدأه في مارس 2022 لكبح التضخم، خلال العام الجاري لكن بوتيرة أقل. رفع المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات متتالية خلال 2023 من فبراير وحتى مايو، ثم توقف في يونيو بعد عشر زيادات متتالية. لكنه عاد ورفع بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو لتصل الفائدة بين 5.25 و5.5%، قبل أن يثبتها عند هذا الحد في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة.

هل يستمر“رالي” الأسهم؟

بخصوص“الرالي” الصعودي الذي تشهده أسواق الأسهم، رأى سايمونس، من“جيفريز”، أنه سيستمر لفترة، وأضاف أن التوقعات التي أجمع عليها أغلب المحللين تقول إنه حتى مع التباطؤ ستظل الأسواق إيجابية.

اتفقت عائشة مع هذا الطرح، ورأت أن موجة الصعودي بأسعار الأسهم ستتسع من الشركات العشر الكبرى التي كانت تقود السوق خلال الفترة الماضية، لتشمل الشركات الأصغر وقطاع البنوك وشركات التكنولوجيا.

في المقابل، قال ويليان، من“آر دبليو الاستشارية”، إن الصعود الذي نشهده في“إس آند بي 500” غير مستدام حسب الحيثيات الاقتصادية الكلية والتوقعات التي تقوم بها مؤسسته الاستشارية، ورجح أنه مع الدخول إلى 2024 سيكون هناك إعادة تقييم لردة فعل الأسواق وللمخصصات.

أمّا شيف، من”باسيفيك كابيتال”، فتوقع أن يستمر“الرالي” طالما تسعر الأسواق بناءً لتوقعات خفض الفائدة.

لكنه يقدّر أن تنخفض القيمة الحقيقية للأسهم الأميركية مع ارتفاع سعر الذهب وتكلفة المعيشة بوتيرة أسرع كثيراً من ارتفاع أسعار الأسهم، ومع انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية.

فرص بايدن في الانتخابات

مع الدخول في عام الانتخابات الرئاسية الأميركية، يلعب الاقتصاد دوراً هاماً في توجيه بوصلة الناخبين، ورغم إظهار الاقتصاد قوة أكدتها تقارير التضخم والتوظيف الأخيرة، إلا أن وسائل إعلام أميركية عدة رصدت اتساع الفجوة بين المزاج العام المتشائم حيال الاقتصاد، ووضع الاقتصاد على أرض الواقع.

وكالة“أسوشيتد برس” ترى أن الإدارة الأميركية تواجه تحدياً محيراً، يتمثل في أن اقتصاد البلاد يزداد قوة بينما لا يزال المواطنين يشعرون بخلاف ذلك، وبالمثل أكدت صحيفة“يو إس إيه توداي” أن أداء الاقتصاد أفضل مما يوحي به المزاج العام، أما“نيويورك تايمز”، فحذرت من أن القدرة على تحمل تكاليف السكن قد تزيد من التعاسة الاقتصادية، ومن المرجح أن تكون قضية أكثر بروزاً في الانتخابات المقبلة.

ورغم أن استطلاعات رأي الناخب الأميركي تُظهر تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الرئيس الحالي جو بايدن، إلا أن دانيال ليبمان، الصحفي في“بوليتيكو”، رأي خلال مشاركته بحلقة“الشرق” الخاصة أن الناخب الأميركي رغم عدم رضاه عن وضع الاقتصاد وقلقه من تقدم الرئيس الحالي في العمر، إلا أنه من المرجّح أن يتجه نحو بايدن، لأنه لا يريد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، بسبب الاتهامات الموجهة له وموقفه من المهاجرين.

وتابع ليبمان أن بايدن ركز في ولايته الرئاسية على القضايا الاقتصادية طويلة المدى مثل أشباه الموصلات ودعم تصنيعها، وعلى مشاريع البنى التحتية كالجسور والطرق، كما وجه اهتمامه لدعم التغير المناخي وصناعة السيارات الكهربائية، في حين لم يقدم الدعم الكافي لأمور تهم المواطن بشكل أكبر مثل تحسين الأجور.

المصدر: