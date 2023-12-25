الصين تصدر خطة لتعزيز الرخاء المشترك من خلال الاقتصاد الرقمي

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت الصين اليوم الأثنين، خطة تنفيذية بشأن تسهيل الرخاء المشترك من خلال اقتصاد رقمي أوسع نطاقا وأفضل، وفقا لما ذكرت مصادر من المكتب الوطني للبيانات.

وتهدف الخطة، التي أصدرها المكتب واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل مشترك، – حسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية“شينخوا” – إلى تسهيل تكامل متعمق للتقنيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي وحل مشكلة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية من خلال الوسائل الرقمية.

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وبحلول عام 2025، يتعين تحقيق تقدم إيجابي في سد الثغرات بين المناطق، والمناطق الحضرية والريفية، والمجموعات السكانية المختلفة وكذلك في الخدمات العامة الأساسية، من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

وبحلول عام 2030، يتعين تحقيق تقدم جوهري في تعزيز الرخاء المشترك من خلال الاقتصاد الرقمي، مع وجود مجموعة من الممارسات المبتكرة بشأن التعاون بين المناطق الشرقية والغربية جاهزة للتطبيق على الصعيد الوطني.

وقد اتخذت الخطة ترتيبات بشأن أربعة جوانب رئيسية، وهي تعزيز التنمية الإقليمية المنسقة من خلال الاقتصاد الرقمي، ودفع التنمية الرقمية في المناطق الريفية، وتعزيز الكفاءة الرقمية للجمهور من أجل توظيف أفضل، وتسهيل التوفير الشامل للخدمات الاجتماعية من خلال الوسائل الرقمية.

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