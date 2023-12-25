الصين تصدر خطة لتعزيز الرخاء المشترك من خلال الاقتصاد الرقمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت الصين اليوم الأثنين، خطة تنفيذية بشأن تسهيل الرخاء المشترك من خلال اقتصاد رقمي أوسع نطاقا وأفضل، وفقا لما ذكرت مصادر من المكتب الوطني للبيانات.
وتهدف الخطة، التي أصدرها المكتب واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل مشترك، – حسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية“شينخوا” – إلى تسهيل تكامل متعمق للتقنيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي وحل مشكلة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية من خلال الوسائل الرقمية.
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وبحلول عام 2025، يتعين تحقيق تقدم إيجابي في سد الثغرات بين المناطق، والمناطق الحضرية والريفية، والمجموعات السكانية المختلفة وكذلك في الخدمات العامة الأساسية، من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.
وبحلول عام 2030، يتعين تحقيق تقدم جوهري في تعزيز الرخاء المشترك من خلال الاقتصاد الرقمي، مع وجود مجموعة من الممارسات المبتكرة بشأن التعاون بين المناطق الشرقية والغربية جاهزة للتطبيق على الصعيد الوطني.
وقد اتخذت الخطة ترتيبات بشأن أربعة جوانب رئيسية، وهي تعزيز التنمية الإقليمية المنسقة من خلال الاقتصاد الرقمي، ودفع التنمية الرقمية في المناطق الريفية، وتعزيز الكفاءة الرقمية للجمهور من أجل توظيف أفضل، وتسهيل التوفير الشامل للخدمات الاجتماعية من خلال الوسائل الرقمية.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655554
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