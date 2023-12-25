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تراجع الديون الخارجية لتونس للمرة الأولى في 12 عاما

12/25/2023 2:11:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اانخفض حجم الدين الخارجي لتونس ليبلغ 39.652 مليار دولار عام 2022مقابل 41.688 مليار دولار في سنة 2021.

وذكر تقرير صادر من البنك الدولي حول الديون الدولية ، أن تونس لأول مرة منذ ١٢ عاما تسجل تراجعا منذ عام 2010.

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و أشار التقرير إلى أنه تزامن هذا الاتجاه التنازلي لقائم للدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية، قدرته المنظمة الدولية العام الماضي بنحو 694 مليون دولار.

وتمثل خدمة الدين الخارجي حوالي 18 بالمائة من الصادرات و9 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في سنة 2022.

وكان الدين الخارجي لتونس قد ارتفع بمعدل غير مسبوق منذ سنة 2011 اذ تضاعفت تقريبا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.

كما تمكنت تونس هذه السنة من سدادا كامل لفوائد ديونها الخارجية (11 مليار دينار) دون أي إعادة جدولة أو تأخير ، وهو ما يؤكد تعزيز قدرتها على الوفاء بقروضها.

المصدر:

MENAFN25122023000202011048ID1107655553

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