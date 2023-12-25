الدول الفقيرة تنحدر نحو هوة الفقر المدقع

MENAFN - Al-Borsa News) مر نحو أربعة أعوام منذ أن أصبح العالم على علم بكوفيد-19، والذي أدى إلى تراجع هائل في النشاط الاقتصادي، أعقبه تعافي شامل سريع، ثم حرب بين روسيا وأوكرانيا والآن حرب في غزة، وارتفاع الأسعار، خصوصا أسعار الغذاء والطاقة، والارتفاع السريع في أسعار الفائدة.

وفي الخلفية، أصبح تغير المناخ واضحًا بشكل متزايد.

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ماذا يعني كل هذا بالنسبة لأفقر الناس في العالم؟

الجواب هو أن التقدم المحرز في القضاء على الفقر المدقع تباطأ بشكل حاد، إذ توقف التقدم ببساطة في الدول التي تضم معظم أفقر سكان العالم.

وإذا كان بإمكان هذا الوضع التحسن، فهذه الدول ستحتاج إلى مزيد من المساعدات السخية من الجهات المانحة الرسمية، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

ساعد عصر العولمة الذي واجه انتقادات كثيرة، في تحقيق انخفاضات هائلة في نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع.

ويحدد البنك الدولي حاليًا دخل الذين يعيشون في فقر مدقع عند مستوى أقل من 2.15 دولار يوميًا بأسعار 2017.

ووفقًا لهذه التعريفة، فقد انخفضت أعداد من يعيشون في فقر مدقع من 1870 مليون شخص (31% من سكان العالم) في عام 1998 إلى توقعات بوصولهم إلى 690 مليون شخص (9% من سكان العالم) في عام 2023.

لكن من المؤسف أن معدل الانخفاض تباطأ بشكل حاد، إذ سينخفض معدل الفقر العالمي بما يزيد قليلا عن 3% من 2013 إلى نهاية العام الحالي 2023، وفي المقابل انخفض بنسبة 14% في العقد السابق لعام 2013.

لماذا تباطأ معدل الانخفاض في الفقر المدقع؟

تكمن الإجابة في تباطؤه في أفقر دول العالم، تلك المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية والمعروفة بكونها ذراع الإقراض الميسر للبنك الدولي.

وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في بقية أنحاء العالم من 20% في 1998 إلى توقعات بنسبة 3% فقط في 2023، كما انخفضت بما يقدر بنحو 4% بين 2013 و 2023.

في الوقت نفسه، انخفضت أيضًا نسبة الفقر المدقع في الدول المؤهلة للحصول على المساعدة من المؤسسة الدولية للتنمية من 48% في 1998 إلى توقعات تقدر بـ26% في 2023، لكن الانخفاض كان مجرد 1% بين 2013 و2023، فيما سجل 14% في العقد السابق.

وهذا لا يعني أن الفقر المدقع اختفى تماماً في الدول الأفضل حالاً، حيث يُتوقع أن يعاني نحو 193 مليون شخص من هذه الحالة في الدول غير المؤهلة للحصول على المساعدة من المؤسسة الدولية للتنمية، لكن عددهم في الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة يبلغ 497 مليون، أي 72% من الإجمالي العالمي البالغ 691 مليون.

وبما أن نسبة من يعانون من فقر مدقع في بقية العالم لا تتجاوز 3%، فمن المعقول افتراض أنه مع نمو إجمالي متواضع، سيُقضى على الفقر في الأغلب بحلول 2030.

من الواضح إذًا أن هدف القضاء على الفقر المدقع في عالمنا لن يتحقق إلا من خلال تركيز الاهتمام والموارد على أفقر دول العالم، حيث يتركز الجزء الأكبر من الفقر المدقع وحيث يترسخ بشكل أعمق.

لا شك أن الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تضم العديد من الدول التي تعاني من أسوأ إدارة في العالم، لكنها أيضًا هشة في جوانب متعددة، بالتالي فإنها تقع في فخ الفقر، الذي يصعب بشدة الإفلات منه، خاصة عندما تواجه صدمات، كما حدث من قبل.

علاوة على ذلك، ليس من الضروري أن تكون“هاوية بلا نهاية”، إذ أنشأت المؤسسة منذ أكثر من نصف قرن لمساعدة الهند، بل كانت تسمى أحيانًا“جمعية التنمية الهندية”.

وتخرجت الهند الآن بنجاح وأصبحت من الدول المانحة، وأصبحت للمؤسسة قائمة مطولة من الخريجين، من بينهم الصين أيضًا.

يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بشأن الديون الدولية عن سبب قوي آخر وراء الحاجة إلى المزيد من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهو اعتماد هذه الدول بشكل مفرط على مصادر تمويل غير جديرة بالثقة وأكثر تكلفة.

ومن ثم، يشير التقرير إلى أنه“بالنسبة لأشد الدول فقرًا، أصبحت الديون عبئًا يكاد يصيبها بالشلل، فثمة 28 دولة مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أصبحت الآن معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون، من بينها 11 دولة أصبحت مثقلة بالديون.

مشاكل الديون هذه ليست مفاجئة إلى هذا الحد، ففي الفترة بين 2012 و2021، قفزت نسبة الديون الخارجية للمؤسسة الدولية للتنمية والمستحقة لدائنين من القطاع الخاص من 11.2% إلى 28.0%.

ونتيجة لذلك قفزت خدمة ديون الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية من 26 مليار دولار في 2012 إلى 89 مليار دولار في 2022، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة من 6.4 مليار دولار في 2012 إلى 23.6 مليار دولار في 2022.

وإجمالاً، بلغت نسبة الدول المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية والمعرضة لخطر ضائقة الديون 56% في عام 2023، حسب التقرير.

يذكر أن الاقتراض التجاري من جانب هذه الدول غير آمن ببساطة، و سيتعين شطب بعض ديونها المستحقة.

والأمر الأكثر أهمية هو أن هذه الدول ستحتاج إلى قدر أكبر من التمويل الميسر.

وهذا ليس واجب الدول الغنية فحسب، بل من مصلحتها أيضًا أن توفر الموارد التي تحتاج إليها للإفلات من فخ الفقر، فقد فعل مليارات من الناس ذلك، لذا دعونا ننجز المهمة الآن.