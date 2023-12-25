الصين تخفف قيود الألعاب بعد خسارة 80 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت الصين 105 ألعاب محلية أمس الاثنين، في أحدث مؤشر على أن بكين بدأت تخفف من نهجها بعدما أسفر تحركها لتشديد القيود على القطاع عن خسارة 80 مليار دولار الأسبوع الماضي.تضمنت الألعاب تلك التي تشغلها شركتا“تينسنت هولدينجز” و”نت إيز” وهما ناشرتان بارزتان للألعاب في الصين سجلتا خسائر جراء قواعد بكين الجديدة.

أوضحت رابطة للقطاع في منشور على“وي تشات” أعادت نشره وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، أن الموافقات الصادرة أمس الاثنين تكشف أن السلطات الصينية تدعم تطوير ألعاب الإنترنت.

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مخاوف متجددة في قطاع التكنولوجيا

تجددت المخاوف من أن المسؤولين الصينيين سيبدأون جولة أخرى من حملات الإجراءات التنظيمية الصارمة على قطاع التكنولوجيا بعدما أعلنت هيئة تنظيم الألعاب“الهيئة الوطنية لتنظيم الطباعة والنشر” الجمعة الماضية عن قواعد جديدة للحد من تطوير ألعاب الإنترنت، بما فيها وضع سقف غير محدد لإنفاق اللاعبين البالغين.

تتضمن القيود الإضافية حظر المكافآت على عمليات تسجيل الدخول المتكررة والنزالات القسرية بين اللاعبين، وحتى فرض حظر على المحتوى الذي ينتهك الأمن القومي.

في الوقت الذي هبطت فيه القيمة السوقية لكل من“تينسنت” و”نت إيز” بعشرات المليارات من الدولارات في بورصة هونج كونج الجمعة الماضية، أعلنت الهيئة الوطنية للطباعة والنشر خلال ساعات التداول الموافقة على 40 اسماً لألعاب مستوردة، من بينها الألعاب التي تشغلها الشركتان.

لكن لم يسهم هذا الإجراء بقدر كبير في استعادة ثقة المستثمرين.

ذكر العديد من المحللين، بمن فيهم العاملون في مصرف“سيتي” أيضاً ، بعد فترة وجيزة من ظهور القيود الجديدة، أن“تينسنت” و”نت إيز” لا ينبغي أن تتضررا بطريقة كبيرة، لكن هذا لم يمنع أسهم الشركتين من التراجع في التعاملات بالبورصات الأمريكية.

وأوضحت الهيئة مؤخرًا أنها ستستمع إلى ردود الفعل من أصحاب المصلحة بمن فيهم الشركات واللاعبون لتحسين القواعد.

حملات سابقة في الصين

أعادت القيود الشاملة، التي فاجأت اللاعبين والمستثمرين في القطاع في يوم التداول الأخير قبل احتفال عيد الميلاد، لذاكرة كثيرين ، حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة للغاية على قطاع التكنولوجيا خلال 2021.

في تلك السنة، فرضت وكالات مختلفة فجأة قيوداً على قطاعات بداية من التجارة الإلكترونية إلى الترفيه، مع كبح نشاط شركة“أنت جروب” الممولة من الملياردير الصيني جاك ما وشركة“على بابا جروب هودلينج”، بينما قوضت قطاع التعليم عبر الإنترنت بإعلان أن بعض أرباحه غير قانونية.

قال يانج وينفينج، نائب الرئيس الأول لاستوديو الألعاب“بيبر جيمز” ومقرها شنغهاي:“تعكس الأحداث الأخيرة رغبة الحكومة في مشهد أكبر وأكثر تنوعاً لقطاع الألعاب يتميز بمحتوى مبتكر وبجودة أعلى ولكن دون تحقيق دخل مبالغ فيه أو ألعاب تقوم على الدفع مقابل الفوز، وتفضل الحكومة أن يجني ناشرو الألعاب الأرباح عن طريقة الممارسات العادلة وابتكار المنتجات، عوضاً عن الاعتماد بصورة أكبر على استراتيجيات تحصيل الدخل”.