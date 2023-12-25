البورصة الليبية تستأنف التداول بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة الليبية) التداول اليوم الاثنين في إحدى القاعات بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من تسع سنوات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وحسب موقع ( CNBC ) قرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون الجرس إيذانا باستئناف التداول .

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وقال مصدر اليوم – إن سوق الأوراق المالية لديها قاعة تداول أخرى في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث من المتوقع استئناف التداول الأسبوع المقبل .

وقال الدبيبة إن البورصة“إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي” ، موضيفا أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في“مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية” مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وقال عاشور – إن نجاح السوق يعتمد على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة، مضيفا أن البورصة ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.

وقال لامين هامان المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية – إن من بين عشر شركات تم إدراج ثماني شركات في جدول تداولات اليوم الاثنين، لكن ثلاث منها فقط بدأت التداول.

وبدأت البورصة الليبية نشاطها في عام 2006 ، ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، توقف التداول لأكثر من 12 شهرا.

وخلال الحرب الأهلية بين الفصائل المسلحة المتنافسة على السلطة في عام 2014، أوقفت البورصة نشاطها مرة أخرى ، وفي العام نفسه، انقسمت الدولة المنتجة للنفط بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب.

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