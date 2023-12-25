الاستثمار الأوروبي يقرض بولندا مليار يورو لدعم استقلال قطاع الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة مليار يورو لتجديد وتحديث شبكة توزيع الكهرباء في غرب بولندا في خطوة تستهدف تعزيز موثوقية وأمن إمدادات الكهرباء في البلاد.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا:“إن دعم هدف أوروبا المتمثل في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة له أهمية قصوى، فيما يعد التمويل في بولندا خطوة هامة لتسريع التحول وإزالة الكربون من قطاع الطاقة البولندي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
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وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يخدم عددًا كبيرًا من مخططات توزيع الكهرباء في بولندا بما في ذلك توصيل مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية.
وأكد البنك أن جميع الاستثمارات تتم في المناطق ذات الأولوية لتماسك البنك الأوروبي للاستثمار في غرب بولندا ويتم توزيعها في أربع مقاطعات ذات الأولوية.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655549
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