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الاستثمار الأوروبي يقرض بولندا مليار يورو لدعم استقلال قطاع الطاقة

12/25/2023 2:11:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة مليار يورو لتجديد وتحديث شبكة توزيع الكهرباء في غرب بولندا في خطوة تستهدف تعزيز موثوقية وأمن إمدادات الكهرباء في البلاد.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا:“إن دعم هدف أوروبا المتمثل في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة له أهمية قصوى، فيما يعد التمويل في بولندا خطوة هامة لتسريع التحول وإزالة الكربون من قطاع الطاقة البولندي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يخدم عددًا كبيرًا من مخططات توزيع الكهرباء في بولندا بما في ذلك توصيل مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تركيب العدادات الذكية.

وأكد البنك أن جميع الاستثمارات تتم في المناطق ذات الأولوية لتماسك البنك الأوروبي للاستثمار في غرب بولندا ويتم توزيعها في أربع مقاطعات ذات الأولوية.

المصدر:

MENAFN25122023000202011048ID1107655549

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