بوتين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الجاري بنسبة 3.5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيجل نموا بنهاية العام بنسبة 3.5%.
وحسب موقع روسيا اليوم – قال الرئيس الروسي خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سينمو بنسبة 3.5%، بينما من المتوقع أن ينمو هذا الرقم في دول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
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وأضاف أن روسيا سجلت في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يكون 3.5%”.
وأوضح بوتين – أنه وفقا للمعلومات المتاحة له، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سجل نموا حيث بلغ في أرمينيا خلال الأشهر التسعة من هذا العام أكثر من 9%، وفي كازاخستان ما يقرب من 5%، وفي قيرغيزستان أكثر من 4% وفي بيلاروس كما في روسيا 3.5%.
وشدد بوتين أيضا على أن التفاعل داخل الاتحاد يستمر في التطور بشكل ديناميكي وناجح في جميع المجالات الرئيسية لبناء التكامل، على الرغم من“الصعوبات المعروفة المرتبطة بالوضع الخارجي الدولي الصعب”.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107655548
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