بوتين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الجاري بنسبة 3.5%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيجل نموا بنهاية العام بنسبة 3.5%.

وحسب موقع روسيا اليوم – قال الرئيس الروسي خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سينمو بنسبة 3.5%، بينما من المتوقع أن ينمو هذا الرقم في دول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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وأضاف أن روسيا سجلت في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يكون 3.5%”.

وأوضح بوتين – أنه وفقا للمعلومات المتاحة له، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سجل نموا حيث بلغ في أرمينيا خلال الأشهر التسعة من هذا العام أكثر من 9%، وفي كازاخستان ما يقرب من 5%، وفي قيرغيزستان أكثر من 4% وفي بيلاروس كما في روسيا 3.5%.

وشدد بوتين أيضا على أن التفاعل داخل الاتحاد يستمر في التطور بشكل ديناميكي وناجح في جميع المجالات الرئيسية لبناء التكامل، على الرغم من“الصعوبات المعروفة المرتبطة بالوضع الخارجي الدولي الصعب”.

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