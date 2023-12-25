مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيرزيت
التاريخ
12/25/2023 2:10:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة بيرزيت، شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال لاحقت مركبة فلسطينية من حاجز عطارة العسكري إلى بلدة بيرزيت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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