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مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيرزيت

12/25/2023 2:10:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة بيرزيت، شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال لاحقت مركبة فلسطينية من حاجز عطارة العسكري إلى بلدة بيرزيت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.


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