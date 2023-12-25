الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في شعفاط

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا مقدسيا قرب التلة الفرنسية في شعفاط على هدم منزله.
وقال المواطن هاشم صباح إن منزله مستهدف من قبل الاحتلال منذ عام 1982، حيث إنه المنزل الوحيد في المنطقة، وقد تم الاستيلاء على جزء من الأرض.
وأضاف: عائلتي مكونة من ثمانية أفراد وقد قمت بتوسيع المنزل عام 2012 على أرضنا، ودفعت غرامة مالية كبيرة، ولكن اليوم أجبرنا الاحتلال على هدم المنزل ذاتيا (التوسعة) تجنبا لغرامات جديدة ولتكاليف الهدم الباهظة، في حال هدمته آليات الاحتلال.
MENAFN25122023000205011050ID1107655546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.