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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في شعفاط

12/25/2023 2:10:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا مقدسيا قرب التلة الفرنسية في شعفاط على هدم منزله.

وقال المواطن هاشم صباح إن منزله مستهدف من قبل الاحتلال منذ عام 1982، حيث إنه المنزل الوحيد في المنطقة، وقد تم الاستيلاء على جزء من الأرض.

وأضاف: عائلتي مكونة من ثمانية أفراد وقد قمت بتوسيع المنزل عام 2012 على أرضنا، ودفعت غرامة مالية كبيرة، ولكن اليوم أجبرنا الاحتلال على هدم المنزل ذاتيا (التوسعة) تجنبا لغرامات جديدة ولتكاليف الهدم الباهظة، في حال هدمته آليات الاحتلال.


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