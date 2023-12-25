بنك الخليج الدولي - السعودية يعلن نجاح الإصدار الأول لصكوك من الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية في 19 ديسمبر 2023م عن نجاحه في جمع 1.5 مليار ريال سعودي من خلال إصداره الأول لصكوك من الشريحة الثانية بفترة استحقاق 10 سنوات وخمس سنوات استرداد (الصكوك) ضمن برنامج إصدار صكوك من الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات ريال سعودي. ويتماشى برنامج الصكوك الخاص بالبنك مع أهدافه الإستراتيجية المتعلقة بنمو الميزانية العمومية، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي معلقاً على نجاح الإصدار"يمثل الإصدار الناجح للصكوك إنجازاً مهماً لبنك الخليج الدولي – السعودية، وسيساهم برنامج الصكوك في تنويع مصادر التمويل، ودعم مبادرات البنك للتوسع؛ حيث يسعى البنك إلى الاستفادة من فرص النمو بالمملكة. مضيفاً، يعد الدعم القوي من المستثمرين بمثابة شهادة على متانة الوضع الائتماني لبنك الخليج الدولي - السعودية ونجاح استراتيجية نموه. ويسعدنا أن نتلقى مثل هذا الدعم القوي من أسواق رأس المال المحلية."

ومن جهته قال الأستاذ أسامة شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة (جي آي بي كابيتال) "يسر جي آي بي كابيتال أن يكون مدير الترتيب الوحيد لبرنامج الصكوك والإصدار الأول للبنك. ويؤكد هذا الإصدار الناجح على قدرتنا على مساعدة المصدّر في الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، وتقديم المشورة للمصدّرين للتعامل مع ظروف السوق وتحدياته."

الجدير بالذكر أن المقر الرئيس لبنك الخليج الدولي - السعودية يقع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وله فروع في الرياض وجدة، وتقوم شركته التابعة (جي آي بي كابيتال) ومقرها الرياض، بالأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك.