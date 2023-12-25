استهداف قاعدة التحالف الدولي بمطار أربيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق إن مسيّرة مفخخة استهدفت قاعدة التحالف الدولي داخل مطار أربيل الدولي.
يأتي ذلك بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت قاعدة حرير التي تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطائرات المسيّرة.
وقالت إن استهداف القاعدة يأتي ردا على استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
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