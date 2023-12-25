استهداف قاعدة التحالف الدولي بمطار أربيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق إن مسيّرة مفخخة استهدفت قاعدة التحالف الدولي داخل مطار أربيل الدولي.



يأتي ذلك بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت قاعدة حرير التي تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطائرات المسيّرة.



وقالت إن استهداف القاعدة يأتي ردا على استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.