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شيوخ ووجهاء وفعاليات شبابية يشيدون بجهود الملك في مساندة الأشقاء الفلسطينيين

12/25/2023 10:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشاد شيوخ ووجهاء من محافظة العاصمة ووفد يمثل مجموعة التقدم الشبابي بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، إقليميا ودوليا، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ، ووقف العدوان على قطاع غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الاثنين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي نقل لهم تحيات جلالة الملك واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.
واستعرض العيسوي، في مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، الدور المحوري والمهم، الذي يقوم به جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

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