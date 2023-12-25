شيوخ ووجهاء وفعاليات شبابية يشيدون بجهود الملك في مساندة الأشقاء الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشاد شيوخ ووجهاء من محافظة العاصمة ووفد يمثل مجموعة التقدم الشبابي بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، إقليميا ودوليا، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ، ووقف العدوان على قطاع غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الاثنين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي نقل لهم تحيات جلالة الملك واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.
واستعرض العيسوي، في مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، الدور المحوري والمهم، الذي يقوم به جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.
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