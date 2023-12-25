فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية غدًا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية غدًا
التاريخ
12/25/2023 10:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الثلاثاء ، لغايات الصيانة للشبكة.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 6:30 صباحاً، لغاية 9 صباحاً ، سيشمل مناطق : النقع وعنيزة وغور الصافي والجبل.
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