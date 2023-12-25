إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، كما أكد إطلاق صاروخين باتجاه موقع المطلة العسكري الإسرائيلي في الجليل الأعلى.
وأضافت وسائل اعلام، أن صواريخ اعتراضية إسرائيلية انفجرت في أجواء بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بعد إطلاق الصواريخ على المستوطنة.
فيما دعا رئيس بلدية كريات شمونة سكان المنطقة لعدة العودة إلى منازلهم التي تتعرض لأضرار يوميا.
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