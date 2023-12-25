إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، كما أكد إطلاق صاروخين باتجاه موقع المطلة العسكري الإسرائيلي في الجليل الأعلى.



وأضافت وسائل اعلام، أن صواريخ اعتراضية إسرائيلية انفجرت في أجواء بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بعد إطلاق الصواريخ على المستوطنة.



فيما دعا رئيس بلدية كريات شمونة سكان المنطقة لعدة العودة إلى منازلهم التي تتعرض لأضرار يوميا.

