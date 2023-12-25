جمعية الفنادق: 7-5 % إشغال فنادق العقبة و8% في البحر الميت وعمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت جمعية الفنادق، أن نسبة إشغال الفنادق في العقبة بحدود 5-7% وفي البحر الميت وعمّان 8%.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن فنادق بدأت تسريح العاملين والتفكير بالإغلاق على خلفية الحرب في غزة.
هذا ويعقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين ضمن لقاء مع الإعلام يوم غد الثلاثاء، للحديث عن السياحة في الأزمات واقع وتحديات.
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