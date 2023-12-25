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جمعية الفنادق: 7-5 % إشغال فنادق العقبة و8% في البحر الميت وعمان

12/25/2023 10:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت جمعية الفنادق، أن نسبة إشغال الفنادق في العقبة بحدود 5-7% وفي البحر الميت وعمّان 8%.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن فنادق بدأت تسريح العاملين والتفكير بالإغلاق على خلفية الحرب في غزة.
هذا ويعقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين ضمن لقاء مع الإعلام يوم غد الثلاثاء، للحديث عن السياحة في الأزمات واقع وتحديات.




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