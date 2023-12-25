وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وفق الأولويات وبما يسهم في تحقيق الأهداف لخدمة المواطنين والمقيمين ومواكبة التطور العمراني المستمر الذي تشهده مملكة البحرين.

جاء ذلك لدى تفقد الوزير مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، التي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، وذلك بحضور النائب وليد جابر الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، وعلي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، والعضو البلدي محمد سعد الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية.

وخلال الزيارة، اطلع وزير الأشغال على مشاريع تطوير البنية التحتية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في مجمع 1010 بمنطقة الهملة ليخدم 43 عقاراً، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رصف الطريق 438 بمجمع 1004 في منطقة الجسرة، ومشروع رصف الطريق 5054 بمجمع 550 في البديع.

كما تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي الدائرة، ومنها مشروع تطوير شارع الجنيبية، الذي سيساهم في التخفيف من الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية عليه من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، ومشروع إنشاء الجسر العلوي للانعطاف يساراً للقادمين من شارع الجنبية باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وذلك ضمن أعمال تطوير تقاطع الجسرة، ومشروع إنشاء شبكة صرف صحي في منطقة البديع وبمجمع 557 وبالطرق 5704 و5702 و5701.

بدوره أكد النائب وليد جابر الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي إطار تكاملية العمل بما يحقق تطلعات المواطنين عبر توفير أفضل الخدمات لهم، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال في تطوير شبكة الطرق بالدائرة بما يسهم في تسهيل حركة سكان المنطقة وتقليل الازدحامات، بالإضافة إلى حرصها على متابعة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، لسرعة وتيرة إنجاز هذه المشاريع وبأعلى معايير الجودة.

من جانبه، أشاد محافظ المحافظة الشمالية بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشاريع الخدمية، والمشاريع التطويرية للبنية التحتية والتي تواكب التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، وبما يسهم في توفير بنية تحتية متكاملة وبيئة صحية وسليمة للمواطنين والمقيمين في المملكة بشكل عام، وفي المحافظة الشمالية على وجه الخصوص.

من جانبه أشاد العضو البلدي محمد سعد الدوسري، ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية، بالجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في توفير البنية التحتية والتي تسهم في الارتقاء بالصحة العامة، منوها بالتنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والمجالس البلدية، مؤكداً أن هذه المشاريع من أولويات مشاريع البنية التحتية في الدائرة.