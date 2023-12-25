وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وفق الأولويات وبما يسهم في تحقيق الأهداف لخدمة المواطنين والمقيمين ومواكبة التطور العمراني المستمر الذي تشهده مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى تفقد الوزير مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، التي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، وذلك بحضور النائب وليد جابر الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، وعلي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، والعضو البلدي محمد سعد الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية.
وخلال الزيارة، اطلع وزير الأشغال على مشاريع تطوير البنية التحتية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في مجمع 1010 بمنطقة الهملة ليخدم 43 عقاراً، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رصف الطريق 438 بمجمع 1004 في منطقة الجسرة، ومشروع رصف الطريق 5054 بمجمع 550 في البديع.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي الدائرة، ومنها مشروع تطوير شارع الجنيبية، الذي سيساهم في التخفيف من الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية عليه من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، ومشروع إنشاء الجسر العلوي للانعطاف يساراً للقادمين من شارع الجنبية باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وذلك ضمن أعمال تطوير تقاطع الجسرة، ومشروع إنشاء شبكة صرف صحي في منطقة البديع وبمجمع 557 وبالطرق 5704 و5702 و5701.
بدوره أكد النائب وليد جابر الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي إطار تكاملية العمل بما يحقق تطلعات المواطنين عبر توفير أفضل الخدمات لهم، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال في تطوير شبكة الطرق بالدائرة بما يسهم في تسهيل حركة سكان المنطقة وتقليل الازدحامات، بالإضافة إلى حرصها على متابعة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، لسرعة وتيرة إنجاز هذه المشاريع وبأعلى معايير الجودة.
من جانبه، أشاد محافظ المحافظة الشمالية بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشاريع الخدمية، والمشاريع التطويرية للبنية التحتية والتي تواكب التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، وبما يسهم في توفير بنية تحتية متكاملة وبيئة صحية وسليمة للمواطنين والمقيمين في المملكة بشكل عام، وفي المحافظة الشمالية على وجه الخصوص.
من جانبه أشاد العضو البلدي محمد سعد الدوسري، ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية، بالجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في توفير البنية التحتية والتي تسهم في الارتقاء بالصحة العامة، منوها بالتنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والمجالس البلدية، مؤكداً أن هذه المشاريع من أولويات مشاريع البنية التحتية في الدائرة.
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