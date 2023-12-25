رئيس الأمن العام: استمرار تطوير الكوادر والقدرات بما يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، التمرين البحري المشترك "الحارس اليقظ 12" ، الذي تشارك فيه عدد من إدارات وزارة الداخلية ، وسلاح البحرية الملكي البحريني ، والحرس الوطني ، بما يهدف إلى الوقوف على معدلات الجاهزية فيما يتعلق بالأمن البحري في مياه مملكة البحرين الإقليمية وسواحلها والتي تشكل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل وأداء الواجبات لدى قيادة خفر السواحل .
واستمع رئيس الأمن العام، إلى عرض موجز حول أهداف ومراحل التمرين الذي يستمر لمدة 3 أيام وخطط التنفيذ ، مما يظهر قدرات الجهات الأمنية المشاركة على العمل معًا بتكامل وتنسيق أثناء تأدية المهام الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والتصدي لعمليات التهريب والتسلل والحفاظ على السلامة البحرية، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرات وتحسين المستوى التدريبي على أسس علمية قوية .
وبهذه المناسبة ، أثنى رئيس الأمن العام على ما لمسه من روح التعاون والتنسيق بين الإدارات والجهات المشاركة في التمرين ، وبمدى الاستعداد والجاهزية وواقعية التدريبات التي تضمنها وأهميته في تعزيز القدرات الأمنية ، مشيداً بكفاءة ضباط وأفراد خفر السواحل والجهات المشاركة الأخرى في أداء المهام بمنهج تكاملي منضبط لحفظ الأمن والسلامة البحرية ، مثمناً توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الهادفة إلى الاستفادة من التمرين في تحقيق الأهداف المنشودة والتعامل المشترك لتنفيذ الخطط والبرامج لمواجهة التحديات البحرية .
وأكد رئيس الأمن العام ، ضرورة استمرارية هذا النوع من التمارين لما لها من أهمية كبيرة في تطوير الكوادر والقدرات وتعزيز الجاهزية الأمنية ومواصلة تبادل الخبرات في هذا المجال ، معبّرًا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين في التمرين وتحقيق الأهداف المرجوة منه .
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