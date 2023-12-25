رئيس الأمن العام: استمرار تطوير الكوادر والقدرات بما يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة البحرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، التمرين البحري المشترك "الحارس اليقظ 12" ، الذي تشارك فيه عدد من إدارات وزارة الداخلية ، وسلاح البحرية الملكي البحريني ، والحرس الوطني ، بما يهدف إلى الوقوف على معدلات الجاهزية فيما يتعلق بالأمن البحري في مياه مملكة البحرين الإقليمية وسواحلها والتي تشكل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل وأداء الواجبات لدى قيادة خفر السواحل .

واستمع رئيس الأمن العام، إلى عرض موجز حول أهداف ومراحل التمرين الذي يستمر لمدة 3 أيام وخطط التنفيذ ، مما يظهر قدرات الجهات الأمنية المشاركة على العمل معًا بتكامل وتنسيق أثناء تأدية المهام الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والتصدي لعمليات التهريب والتسلل والحفاظ على السلامة البحرية، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرات وتحسين المستوى التدريبي على أسس علمية قوية .

وبهذه المناسبة ، أثنى رئيس الأمن العام على ما لمسه من روح التعاون والتنسيق بين الإدارات والجهات المشاركة في التمرين ، وبمدى الاستعداد والجاهزية وواقعية التدريبات التي تضمنها وأهميته في تعزيز القدرات الأمنية ، مشيداً بكفاءة ضباط وأفراد خفر السواحل والجهات المشاركة الأخرى في أداء المهام بمنهج تكاملي منضبط لحفظ الأمن والسلامة البحرية ، مثمناً توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الهادفة إلى الاستفادة من التمرين في تحقيق الأهداف المنشودة والتعامل المشترك لتنفيذ الخطط والبرامج لمواجهة التحديات البحرية .

وأكد رئيس الأمن العام ، ضرورة استمرارية هذا النوع من التمارين لما لها من أهمية كبيرة في تطوير الكوادر والقدرات وتعزيز الجاهزية الأمنية ومواصلة تبادل الخبرات في هذا المجال ، معبّرًا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين في التمرين وتحقيق الأهداف المرجوة منه .