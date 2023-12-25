مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يهنئ الطوائف المسيحية بالأعياد المجيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) هنّأ مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي جميع الطوائف المسيحية في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

وأكد المركز أن الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة في بيئة تسودها المحبة والسلام تعكس قيم التسامح والتعايش الحاضرة في مجتمعنا، والتي رسخ نهجها رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكداً أن روح التضامن والتراحم بين جميع مكونات المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين لهي جزء من تلك الرؤى السامية المستمدة من الروح البحرينية الأصيلة الممتدة على مر العصور.

وأضاف المركز أن بناء جسور التواصل والتفاهم بين أتباع جميع الديانات والثقافات لهو أحد أهدافه الأساسية انطلاقاً من مسئوليته لتعزيز هذه القيم ونشرها بالعمل مع جميع دور العبادة والمؤسسات الرسمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، متمنياً في هذه المناسبة أن يعيش الجميع في بيئة يملؤها التوفيق والتعاون من أجل عالم يسوده السلام والمحبة.