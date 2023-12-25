Monday, 25 December 2023 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يهنئ الطوائف المسيحية بالأعياد المجيدة

12/25/2023 10:05:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنّأ مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي جميع الطوائف المسيحية في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

وأكد المركز أن الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة في بيئة تسودها المحبة والسلام تعكس قيم التسامح والتعايش الحاضرة في مجتمعنا، والتي رسخ نهجها رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكداً أن روح التضامن والتراحم بين جميع مكونات المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين لهي جزء من تلك الرؤى السامية المستمدة من الروح البحرينية الأصيلة الممتدة على مر العصور.

وأضاف المركز أن بناء جسور التواصل والتفاهم بين أتباع جميع الديانات والثقافات لهو أحد أهدافه الأساسية انطلاقاً من مسئوليته لتعزيز هذه القيم ونشرها بالعمل مع جميع دور العبادة والمؤسسات الرسمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، متمنياً في هذه المناسبة أن يعيش الجميع في بيئة يملؤها التوفيق والتعاون من أجل عالم يسوده السلام والمحبة.

MENAFN25122023000055011008ID1107655328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث