مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يهنئ الطوائف المسيحية بالأعياد المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هنّأ مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي جميع الطوائف المسيحية في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
وأكد المركز أن الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة في بيئة تسودها المحبة والسلام تعكس قيم التسامح والتعايش الحاضرة في مجتمعنا، والتي رسخ نهجها رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكداً أن روح التضامن والتراحم بين جميع مكونات المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين لهي جزء من تلك الرؤى السامية المستمدة من الروح البحرينية الأصيلة الممتدة على مر العصور.
وأضاف المركز أن بناء جسور التواصل والتفاهم بين أتباع جميع الديانات والثقافات لهو أحد أهدافه الأساسية انطلاقاً من مسئوليته لتعزيز هذه القيم ونشرها بالعمل مع جميع دور العبادة والمؤسسات الرسمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، متمنياً في هذه المناسبة أن يعيش الجميع في بيئة يملؤها التوفيق والتعاون من أجل عالم يسوده السلام والمحبة.
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