سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرعى تخريج الفوج الخامس والعشرين من طلبة جامعة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنظم جامعة البحرين حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين من طلبتها من خريجي العام الدراسي 2022/2023، الذي سيقام خلال عدة أيام بدءاً من 21 يناير 2024.

وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين بالدعم الذي تلقاه المسيرة التعليمية في المملكة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معبّراً عن اعتزازه ومنتسبي الجامعة وطلبتها برعاية سموه لحفل تخريج الفوج الخامس والعشرين، ومؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تعبر عن المكانة الرفيعة التي تحظى بها جامعة البحرين، باعتبارها الجامعة الوطنية الأولى.

من جانبه قال الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين إن رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للحفل هو تشريف في المقام الأول للجامعة الوطنية الأم ويمثل دفعة مهمة لها ولخريجيها، الذين يفاخرون بأنهم تخرجوا من أعرق مؤسسة تعليم عال في مملكة البحرين، ذات الإنجازات المهمة التي أسهمت في جميع مجالات التنمية في المملكة، بتخريجها أكثر من 80 ألف طالب وطالبة منذ تأسيسها في العام 1986.

وأعلنت جامعة البحرين عن فتح باب التسجيل لطلبتها الخريجين في العام الجامعي 2022-2023 الراغبين في حضور حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين في الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر 2023، وذلك عبر زيارة الموقع الخاص بالتسجيل على الرابط: