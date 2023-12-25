سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرعى تخريج الفوج الخامس والعشرين من طلبة جامعة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنظم جامعة البحرين حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين من طلبتها من خريجي العام الدراسي 2022/2023، الذي سيقام خلال عدة أيام بدءاً من 21 يناير 2024.
وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين بالدعم الذي تلقاه المسيرة التعليمية في المملكة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معبّراً عن اعتزازه ومنتسبي الجامعة وطلبتها برعاية سموه لحفل تخريج الفوج الخامس والعشرين، ومؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تعبر عن المكانة الرفيعة التي تحظى بها جامعة البحرين، باعتبارها الجامعة الوطنية الأولى.
من جانبه قال الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين إن رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للحفل هو تشريف في المقام الأول للجامعة الوطنية الأم ويمثل دفعة مهمة لها ولخريجيها، الذين يفاخرون بأنهم تخرجوا من أعرق مؤسسة تعليم عال في مملكة البحرين، ذات الإنجازات المهمة التي أسهمت في جميع مجالات التنمية في المملكة، بتخريجها أكثر من 80 ألف طالب وطالبة منذ تأسيسها في العام 1986.
وأعلنت جامعة البحرين عن فتح باب التسجيل لطلبتها الخريجين في العام الجامعي 2022-2023 الراغبين في حضور حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين في الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر 2023، وذلك عبر زيارة الموقع الخاص بالتسجيل على الرابط:
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